Tình thế căng thẳng của Madam Pang

Sau trận Chung kết bóng đá nam, U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2 - 3 sau hiệp phụ, qua đó lỡ hẹn với tấm Huy chương Vàng một cách đầy tiếc nuối. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp bóng đá nam Thái Lan chỉ về nhì.

Đáng nói hơn, trong lịch sử SEA Games diễn ra từ năm 1959 đến nay, đây là lần đầu tiên Thái Lan để mất HCV bóng đá nam trên sân nhà. Trong tất cả các lần đăng cai trước đó của mình, nước này luôn giành ngôi vị cao nhất môn bóng đá nam. Việc để “mất chuỗi” này ngay lập tức khiến người hâm mộ không hài lòng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan và ban huấn luyện.

Tối 18/12, Madam Pang (tên thật là Nuanphan Lamsam) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đăng tải một đoạn video trên tài khoản Facebook 3,1 triệu người theo dõi để chúc mừng U22 Việt Nam đã giành chiến thắng. Trong video, nữ tỷ phú chụp ảnh với ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và một lãnh đạo khác trong đoàn.

“Chúc mừng đội tuyển quốc gia Việt Nam” - Madam Pang viết và đính kèm icon HCV và cờ đỏ sao vàng.

Bài đăng của Madam Pang nhận về lượng tương tác lớn (Ảnh chụp màn hình)

Theo tờ Thairath, động thái này đã khiến đông đảo cư dân mạng và người hâm mộ bóng đá Thái Lan không hài lòng. Nhiều ý kiến đã tràn vào bình luận, nhắc lại những kết quả không tốt của bóng đá Thái Lan từ khi Madam Pang lên nắm vai trò lãnh đạo. Đồng thời họ đưa ra không ít nhận xét mang tính chỉ trích và tiêu cực, thậm chí yêu cầu nữ tỷ phú từ chức.

“Liệu nước mắt có giải quyết được vấn đề của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan?, “Phải có người chịu trách nhiệm cho việc này", “Hiệp hội không thể thoát khỏi trách nhiệm của mình trong trận thua này”... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngược lại, một số ý kiến ủng hộ Madam Pang vì đã giữ tinh thần fair play đến cuối cùng. Bên cạnh đó, họ cho rằng việc nữ tỷ phú chúc mừng Việt Nam hay bất cứ nước nào vô địch cũng là bình thường vì bà là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá của nước chủ nhà.

Trước đó, khi Thái Lan để thua Việt Nam, Madam Pang từ chối chia sẻ với truyền thông ngay sau trận đấu. Bà chỉ nói ngắn gọn rằng: “Quá đau lòng!”.

Madam Pang (Ảnh: FBNV)

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, Madam Pang là cái tên cực kỳ nổi tiếng.

Madam Pang có tên thật là Nuanphan Lamsam, sinh năm 1966, ở Bangkok (Thái Lan). Bà là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam - gia tộc giàu có và quyền lực nhất nhì Thái Lan, đến mức ở nước này Lamsam còn được dùng như một từ mang ý nghĩa “giàu có”.

Madam Pang tốt nghiệp ngành Marketing tại ĐH Chulalongkorn (Thái Lan), sau đó lấy thêm bằng thạc sĩ Quản lý tại ĐH Boston (Mỹ). Có gia đình hậu thuẫn và có học thức, bà nhanh chóng phát huy truyền thống kinh doanh của gia đình, được biết đến là một doanh nhân nhạy bén và tháo vát, đạt thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Madam Pang là tỷ phú nổi tiếng Thái Lan lẫn Đông Nam Á (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Madam Pang là Chủ tịch kiêm CEO của Muang Thai Insurance - một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Thái Lan, Chủ tịch Quỹ xúc tiến văn hóa Thái Lan,... Bà cũng sở hữu công ty chuyên nhập khẩu các sản phẩm hàng hiệu từ nước ngoài về Thái Lan.

Bên cạnh kinh doanh, nữ tài phiệt này có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá cũng như thể thao. Bà từng là Chủ tịch CLB bóng đá Port FC, nhưng hiện tại không còn đảm nhận vị trí này nữa.

Tháng 2/2024, với 68 phiếu bầu, Madam Pang đã trở thành tân chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Madam Pang đi vào lịch sử khi trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của FAT. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức bóng đá của một nước châu Á.

(Tổng hợp)