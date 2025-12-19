Thầy của Trấn Thành là ai?

Vừa qua, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ sân khấu kịch gạo cội là NSND Hồng Vân, NSƯT Đại Nghĩa, nghệ sĩ Trung Dân, Ốc Thanh Vân, Lê Khánh.

Tại đây, các nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ về nghệ sĩ Trung Dân. Đại Nghĩa nói: "Mỗi nghệ sĩ hài sẽ có một trường phái hài riêng, trong nghề hay gọi là hề thơ, hề vần, hề ngoại hình, hề phục trang đạo cụ, hề hóa trang… Anh em trong nghề chúng tôi gọi anh Trung Dân là hề ruộng".

Trấn Thành

Trấn Thành tiếp lời Đại Nghĩa và lần đầu tiết lộ về một người thầy của mình: "Anh Trung Dân và tôi đều chung một thầy là nghệ sĩ Hữu Nghĩa. Nghệ sĩ Hữu Nghĩa cũng là người đầu tiên dẫn anh Trung Dân đi diễn tấu hài, cùng thời với Kiều Oanh, Phú Hải. Đó là thời F0, tới tôi là cỡ F3, F4 vì nghệ sĩ Hữu Nghĩa cũng là người dẫn tôi đi diễn tấu hài dầu tiên.

Cái hài của anh Trung Dân rất mâu thuẫn và mắc cười ở chỗ anh Trung Dân mượn hình thức diễn là người nông dân nhưng cái hài của anh lại là cái hài vô cùng trí tuệ.

Anh Trung Dân sử dụng những ngôn từ rất hoa mỹ để thậm xưng một vấn đề nào đó lên cực đại, qua những hình ảnh vô cùng cụ thể. Ví dụ, anh Trung Dân nói miệng người ta như cái bùng binh. Anh Trung Dân chỉ cần nói một từ là người xem tự hiển thị được khung cảnh đó ra.

Cái ác của anh Trung Dân là khi diễn chung anh ấy không cho tôi biết sẽ diễn cái gì và chọc cho tôi cười trên sân khấu luôn".

Trung Dân

Diễn viên Lê Khánh cũng nói: "Điều khiến tôi khâm phục anh Trung Dân ở chỗ mỗi suất diễn anh Trung Dân đều diễn khác nhau. Cái đó mới là khó".

Tiếp đó, Trấn Thành kể thêm: "Tôi nhớ có lần đi diễn với anh Trung Dân ở nước ngoài, diễn cảnh anh ấy bị người ta tìm tới đòi nợ.

Như người ta nếu có người tìm tới đòi nợ thì chỉ cần nói không có tiền là xong. Nhưng anh Trung Dân lại giấu hết mọi người trong đoàn rồi lấy cái mền cuốn lại quanh người như áo cà sa, bước ra gặp chủ nợ rồi nói: "Thí chủ muốn tìm ai? Thí chủ đừng nổi giận! Từ ngày thiếu nợ thí chủ, tôi thấy tôi sai quá nên tôi đã quy y cửa Phật, nên nợ nần tôi dường như quên hết".

Anh Trung Dân thông minh quá, nghĩa ra chi tiết quá hay, khiến mọi người cười chết".