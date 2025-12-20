Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi

20-12-2025 - 05:02 AM | Lifestyle

Khoảnh khắc tình tứ của 2 mỹ nam mỹ nữ này khiến cộng đồng mạng xôn xao không ngớt.

Chiều tối ngày 19/12, buổi gặp gỡ giới thiệu bộ phim Ai Thương Ai Mến đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Điều gây chú ý lớn là sự kiện được bố trí, dàn dựng như một đám giỗ miền Tây đích thực, tái hiện lại một khủng cảnh đời sống sông nước trong phim. Dự kiến ra mắt vào đúng 1/1/2026, Ai Thương Ai Mến là một trong những dự án điện ảnh được trông chờ nhất thời gian tới.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 1.

Dàn diễn viên Ai Thương Ai Mến

Đám giỗ ngoài trời quy tụ đoàn ekip và dàn cast chính như Thu Trang, Tiến Luật, Ngọc Thuận, Khả Như, Trương Minh Thảo... đặc biệt là bộ đôi Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh. 2 người diện lên bộ trạng phục giản dị, mộc mạc mang đậm màu sắc miền Tây Nam Bộ. Võ Điền Gia Huy vẫn đẹp trai xuất sắc, nhan sắc nam tính cùng những đường nét góc cạnh không hề bị lu mờ bởi tạo hình chân chất.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 2.

Võ Điền Gia Huy

Trâm Anh mặc áo bà ba màu hồng, toát lên dáng vẻ nữ tính, nhu mì của một người phụ nữ truyền thống. Nữ diễn viên gây ấn tượng với visual tươi trẻ, ngọt ngào chấp mọi camera thường. Cách Trâm Anh mỉm cười trước ống kính, nhiệt tình tương tác với khách mời nhận được nhiều thiện cảm.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 3.

Trâm Anh

Đặc biệt, trong lúc dàn cast bưng đồ ăn đãi từng bàn, trò chuyện vui vẻ với khách mời thì Võ Điền Gia Huy đã cao hứng bế Trâm Anh lên cao, chemistry từ trailer đến ngoài đời tràn ngập khung hình. Khoảnh khắc tương tác của 2 mỹ nam mỹ nữ khiến người xem không khỏi bất ngờ xen lẫn quắn quéo hết người.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 4.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 5.

Cả 2 ăn ý từ phim đến ngoài đời thực

Võ Điền Gia Huy cao hứng bế Trâm Anh khi đang tiếp khách mời

Một số bình luận của netizen:

- 2 ông bà này có ý gì vậy trời.

- Nhìn như anh Huy crush chị Trâm Anh hay sao ý, cả buổi cứ thấy để ý cổ thôi.

- Có chàng trai si mê người đẹp rồi.

- Vui quá bê luôn nhà gái lên cơ chứ.

- Thấy 2 người nói chuyện vui vẻ, tự nhiên lắm.

Một số hình ảnh khác ở đám giỗ Ai Thương Ai Mến:

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 6.

Thu Trang

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 7.

Tiến Luật

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 8.

Khả Như

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 9.

Ngọc Thuận

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 10.

Trương Minh Thảo

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 11.

Lê Hào

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 12.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 13.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 14.

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi- Ảnh 15.

Đoàn phim cùng chung vui với khách mời, mở tiệc ngay tại sự kiện

Thủy Tiên lên tiếng phản hồi tin đồn ly hôn Công Vinh

Theo Bạch Khởi - Ảnh: Vũ Hiệu - Clip: Team Sự Kiện

Đời sống và Pháp luật

