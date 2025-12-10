Sao Việt tuyên bố 70 tuổi làm đám cưới, con trai "chốt" 1 câu ấm lòng: Nghe là biết được dạy cực tốt!

Sau nhiều biến động đời sống riêng tư, hiện tại nghệ sĩ Cát Phượng tận hưởng nhịp sống bình yên, ổn định bên con trai đang học đại học năm cuối. Nữ nghệ sĩ vẫn đều đặn đứng sân khấu mỗi tuần, đi dạy, bán hàng online và thỉnh thoảng nhận lời mời đóng phim, đủ để duy trì cuộc sống chủ động, không đặt nặng áp lực kinh tế.

Điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm những ngày qua không chỉ là sự năng động của Cát Phượng ở tuổi trung niên, mà còn là cách cô chia sẻ rất cởi mở về hạnh phúc mới. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, nữ nghệ sĩ kể lại lời của con trai, đồng thời cho biết luôn hỏi con nếu có người mới - một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự tin tưởng, thấu hiểu được bồi đắp bằng nhiều năm đối thoại chân thành giữa hai mẹ con.

Nghệ sĩ Cát Phượng

"Bom nói, chú này con thấy OK, mẹ cứ tìm hiểu chú đi. Sau này con lớn con cũng có cuộc sống của con nên con cũng muốn mẹ có người bên cạnh. Bom nói vậy. Bom đồng ý thì tôi đồng ý thôi. Phụ nữ mà, làm gì cũng nghĩ tới con. Mình sống cho con. Đã gẫy đổ rồi, khi muốn đặt tình cảm vào ai đó thì mình sẽ hỏi con mình. Mỗi lần livestream tôi đều nói: "Nếu 70 tuổi, tôi còn sống mà người đàn ông tôi đang yêu vẫn còn bên cạnh tôi, đồng nghĩa là ông ấy yêu tôi thật thì tôi sẽ làm đám cưới.

Năm 70 tuổi là 3 trong 1, mừng thọ, sinh nhật và chính thức công khai ông ấy. Tôi không mặc áo cưới rườm rà mà mặc đồ bà ba và cầm bông thôi. Còn giờ thì chưa. Ông ấy cũng bảo, sao 70 tuổi vậy em, sao lâu vậy? Tôi bảo thì anh chờ được thì anh chờ".

Luôn quan tâm đến tâm lý của con

Sau đổ vỡ hôn nhân với Thái Hòa, hành trình làm mẹ đơn thân của Cát Phượng không chỉ là nuôi con khôn lớn, mà còn là hành trình dạy con biết tôn trọng cảm xúc, yêu thương đúng cách và đủ đầy về mặt tinh thần.

Cát Phượng không giấu quan niệm sống của mình: dù yêu ai, làm gì, cô vẫn luôn đặt con ở vị trí trung tâm. Sau đổ vỡ hôn nhân với Thái Hòa, hành trình làm mẹ đơn thân hơn 20 năm của Cát Phượng giờ đây dường như đã chạm đến trái ngọt khi con trưởng thành, tự lập và luôn thấu hiểu cho hạnh phúc riêng của mẹ.

Trả lời báo chí, Cát Phượng cũng cho biết, Bom rất chăm học, năm nào cũng được học sinh giỏi. Có những tối Thiên Minh học đến 1h sáng khiến cô rất xót. Nữ diễn viên sợ con chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, sáng dậy lại tiếp tục đi học, nghỉ ngơi ít sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Cát Phượng chia sẻ, cô chưa bao giờ ép con học, tạo áp lực hay so sánh con với ai.

Ban đầu, chị muốn con đi du học sau cấp 3, nhưng con từ chối. Cát Phượng tôn trọng quyết định và khẳng định: "Con học cho mình chứ không phải cho mẹ. Thích gì thì mẹ ủng hộ, không ép buộc cũng không so sánh với ai". Được biết, Bom theo học ngành công nghệ thông tin nhưng vẫn nuôi đam mê nghệ thuật.

Tuy sống cùng mẹ nhưng Bom thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với bố nên tình cảm giữa Thái Hòa và con trai rất gắn bó, khắng khít. Anh xem Bom như một người bạn lớn, bạn cà phê, bạn đầu tư kinh doanh chung.

Trong một phỏng vấn, Thái Hoà cho biết anh rất an tâm về con trai. "Tôi cảm nhận con rất mạnh mẽ, không chỉ bề ngoài mà còn bên trong tâm hồn. Chúng tôi thường hay đi ăn, đi cà phê cùng nhau. Bom rất thích nghe tôi nói chuyện, cha con rất gắn bó", Thái Hòa bộc bạch. Nam diễn viên cho biết, Bom rất tự lập, từ trước đã đi làm trợ giảng tiếng Anh kiếm tiền, chứ không xin cha mẹ.