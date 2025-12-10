Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lo cho Mỹ Tâm

10-12-2025 - 13:56 PM | Lifestyle

Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho Mỹ Tâm.

Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa, concert See The Light của Mỹ Tâm sẽ chính thức được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là concert được giọng ca Họa Mi Tóc Nâu khẳng định là lớn nhất Việt Nam khi sở hữu màn hình LED lớn nhất với tông diện tích lên tới 1.650m2, sân khấu hoành tráng nhất, hệ thống âm thanh "khủng" nhất cùng tầm view bao trọn SVĐ Mỹ Đình.

Đặc biệt chỉ sau khi mở bán không lâu, concert See The Light đã ghi nhận “cháy vé” với dự kiến hơn 40 nghìn khán giả sẽ có mặt. Chính vì vậy, dự án cuối năm của Mỹ Tâm đang được người hâm mộ vô cùng ngóng chờ và đếm ngược từng ngày để thưởng thức một “siêu concert” sắp được diễn ra.

Video hé lộ concert See The Light của Mỹ Tâm

Lo cho Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Sân khấu concert See The Light tại SVĐ Mỹ Đình được Mỹ Tâm khẳng định là hoành tráng nhất trong sự nghiệp

Lo cho Mỹ Tâm- Ảnh 2.

Mỹ Tâm đang ngày đêm luyện tập cho “siêu concert” sắp được diễn ra

Tuy nhiên, một thông tin khiến người hâm mộ của Mỹ Tâm không khỏi lo lắng đó chính là sau những ngày nắng ấm, thủ đô Hà Nội sẽ chính thức chuyển rét và mưa lớn từ 13/12 - ngày diễn ra concert See The Light.

Cụ thể theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Trong 2 ngày 12-13/12, thời tiết Hà Nội chuyển mưa, mưa rào với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-14 độ C và cao nhất duy trì ở 22-23 độ C, trời mưa rải rác.

Lo cho Mỹ Tâm- Ảnh 3.

Thời tiết Hà Nội vào thứ 7 (13/12) được dự báo khả năng có mưa lên tới 90%

Lo cho Mỹ Tâm- Ảnh 4.

Admin trang fanpage Thời Tiết Hà Nội cũng cho biết trong ngày 13/12, dự báo sẽ có mưa to

Được biết vào ngày 9/12, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho concert. Việc thay đổi thời tiết đột ngột từ nắng ấm sang mưa rét khiến nhiều fan lo lắng cho việc giọng ca Họa Mi Tóc Nâu sẽ khó đảm bảo sức khỏe để biểu diễn liên tục trong 3-4 tiếng đồng hồ.

Từng không ít lần Mỹ Tâm gặp vấn đề về giọng hát, thậm chí bật khóc vì sức khỏe không đảm bảo, phải nhờ đến sự trợ giúp của đàn em do thời tiết buốt lạnh của Hà Nội. Vì vậy, đây sẽ là nỗi lo lắng không chỉ riêng với người hâm mộ mà còn là ekip của Mỹ Tâm để bảo đảm một thể trạng tốt nhất cho “chủ nhân” của bữa tiệc âm nhạc.

Bên cạnh đó, khán giả đến với concert See The Light cũng cần mang theo đồ giữ nhiệt, chuẩn bị quần áo ấm để đảm bảo sức khỏe khi thời tiết Hà Nội sẽ giảm nhiệt sâu nhất trong đợt không khí lạnh vào cuối tuần này.

Lo cho Mỹ Tâm- Ảnh 5.

Người hâm mộ hy vọng Mỹ Tâm sẽ giữ được một sức khỏe ổn định nhất khi thủ đô Hà Nội sẽ chuyển thời tiết đột ngột sang mưa rét vào cuối tuần này

Theo An Nhi

Phụ nữ số

