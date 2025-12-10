Khách Tây "liều mình" mang 1 món đồ mua ở Việt Nam ra sân bay khiến tiếp viên mang đi bỏ gấp

Việt Nam luôn được xem là thiên đường của những món đồ độc đáo mà du khách nước ngoài khó có thể tìm thấy ở quê nhà. Từ các món đồ thủ công, các vật dụng dân dã cho đến những sản phẩm gắn bó với đời sống thường ngày, tất cả đều tạo nên sự thú vị đặc trưng. Mới đây, hình ảnh một vị khách Tây cầm cây chổi đứng làm thủ tục tại quầy sân bay đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Khoảnh khắc này khiến nhiều người bật cười vì sự đáng yêu của vị khách đồng thời cũng mở ra câu chuyện thú vị về “độ hot” của cây chổi Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Ảnh: @dqsinh

Tuy nhiên, tình huống không dừng lại ở đó, chiếc chổi mà anh mang theo buộc phải bị bỏ lại ở sân bay vì không phù hợp với quy định hàng không. Điều đáng nói là nếu vị khách này để cây chổi vào hành lý ký gửi thì sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng vì để ở hành lý xách tay nên món đồ đã vượt quá kích thước tiêu chuẩn. Hiện tại, hầu hết các hãng hàng không đều áp dụng quy định chung về kích thước hành lý xách tay, dao động thường khoảng 56 x 36 x 23 cm.

Những vật dài, cồng kềnh như chổi thường không thể đặt vào khoang chứa phía trên ghế hoặc dưới ghế hành khách vì vậy không được phép mang theo. Hoặc du khách có thể đóng gói chắc chắn mua thêm cân hành lý hoặc chấp nhận trả chi phí hành lý quá cỡ hoặc hành lý đặc biệt để có thể mang theo cây chổi.

Ảnh: @dqsinh

Sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bàn luận sôi nổi. Nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao một món đồ giản dị như chổi Việt Nam lại khiến khách Tây thích thú đến như thế. Câu trả lời được chính cư dân mạng giải đáp ngay trong phần bình luận. Nhiều người từng bắt gặp khách Tây mua chổi, vàng mã hoặc các vật dụng dân gian để mang về làm quà hoặc sử dụng hằng ngày: “ Khách tôi đi tour mua chổi mang về nước là có thiệt nha trời”.

Ảnh: @han.ng__

Một số người chia sẻ rằng họ từng thấy nhiều du học sinh ký gửi rất nhiều chổi ở Việt Nam nên sang nước ngoài để dùng vì vừa bền vừa tiện: “ Đợt tôi còn đi học, tôi bay từ Việt Nam qua lại Singapore, tôi thề tôi luôn thấy nhiều hơn 1 cái chổi trong 1 chuyến bay và họ gửi ký gửi luôn”. Hay có một số phỏng đoán về giá bán chổi ở nước ngoài như “ Chắc do chổi bán ở nước ngoài đắt hơn ở Việt Nam nên họ muốn mang về” .

Câu chuyện này đã khiến nhiều người bản địa cảm thấy thích thú vì không ngờ chổi Việt Nam lại được yêu mến đến như thế. Dù vậy, sự việc này cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho du khách khi di chuyển bằng máy bay. Những món đồ độc đáo, dù nhỏ hay lớn đều cần phải kiểm tra kỹ càng về quy định, kích thước và trọng lượng trước khi mang lên máy bay để tránh rơi vào tình huống sẽ bỏ lại tại sân bay. Chỉ cần sắp xếp hợp lý giữa hành lý xách tay và hành lý ký gửi, du khách hoàn toàn có thể mang trọn vẹn những món đồ mình yêu thích về nhà mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.



