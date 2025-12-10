Quách Tĩnh đẹp trai nhất màn ảnh: Suy sụp từ khi vợ qua đời, giải nghệ ở tuổi 64

Kể từ khi tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu ra mắt năm 1957, có không ít lần sách truyện được chuyển thể thành phim, nhưng không phải nhân vật Quách Tĩnh nào cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bằng Huỳnh Nhật Hoa.

“Đại hiệp” nức tiếng màn ảnh Hoa ngữ

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961 tại Huệ Châu, Trung Quốc. Năm 20 tuổi, nam diễn viên chính thức đầu quân vào nhà đài TVB. Với ngoại hình lãng tử và hiền lành, ông thường được các đạo diễn ưu ái giao cho những vai chân chất và nghĩa hiệp.

Vẻ lãng tử của Huỳnh Nhật Hoa thời trẻ.

Năm 1983, tên tuổi ông vang danh khắp làng giải trí Hoa ngữ nhờ vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu. Bởi sự xuất sắc của phiên bản chuyển thể này từ đài TVB, Huỳnh Nhật Hoa được xem là Quách Tĩnh kinh điển nhất màn ảnh.

Tài tử khiến khán giả thực sự tin rằng anh là một Quách Tĩnh chân thật, ngờ nghệch nhưng giàu lòng trung nghĩa. Nam diễn viên có gương mặt chữ điền đại biểu cho vẻ nam tính, ngũ quan phúc hậu và cương trực.

Huỳnh Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh được xem là cặp đôi Quách Tĩnh - Hoàng Dung kinh điển nhất màn ảnh.

Thập niên 80 là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa. Hình tượng anh hùng nghĩa hiệp, trừ gian diệt ác gắn liền với các vai diễn trên màn ảnh nhỏ suốt thời gian dài qua các phim như Dương gia tướng, Bích huyết kiếm, Nghĩa bất dung tình, Bao Công 1 và 2, Tuyết sơn phi hồ… Cùng với Thang Chấn Nghiệp, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, ông được xếp vào hàng “Ngũ hổ tướng” nổi danh làng giải trí.

Theo Huỳnh Nhật Hoa, sự nghiệp của ông may mắn nhờ dòng phim cổ trang. Trong đó, hai nhân vật Quách Tĩnh và Kiều Phong từ tiểu thuyết Kim Dung đưa danh tiếng của ông lên một cấp độ chính mình cũng không hình dung được.

Ngoài đời, Huỳnh Nhật Hoa là một người giản dị và hòa đồng, ông luôn giữ chữ tín với các hãng phim và các đạo diễn. Không ít diễn viên trẻ trong nghề cũng thừa nhận họ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Huỳnh Nhật Hoa trong những đầu bước chân vào nghề.

Suy sụp từ khi vợ qua đời

Bên cạnh sự nghiệp tiếng tăm, Huỳnh Nhật Hoa còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng vợ - cựu diễn viên Lương Khiết Hoa. Cả hai hẹn hò vào năm 1982 và kết hôn năm 1988. Kể từ khi cưới nữ diễn viên Lương Khiết Hoa năm 1988, đôi vợ chồng luôn là gia đình kiểu mẫu điển hình trong làng giải trí Hoa ngữ.

Vì muốn tập trung cho gia đình, Nhật Hoa gần như dừng các hoạt động nghệ thuật, dẫn đến danh tiếng dần giảm sút.

Năm 2013, vợ Huỳnh Nhật Hoa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Nam diễn viên không còn cách nào khác đã quay trở lại showbiz làm việc. Tuy nhiên, do nghỉ đóng phim quá lâu, kèm theo sự chèn ép của TVB khiến ông lao đao trong việc tìm kiếm công việc. Ông buộc phải nhận những vai diễn phụ trong các bộ phim điện ảnh và phải đi diễn ở hội chợ kiếm tiền.

Thời điểm vợ được xác định mắc bệnh và chữa trị lâu dài, Huỳnh Nhật Hoa cố gắng kiếm tiền. Quá trình điều trị tốn kém khiến tài sản anh dần cạn kiệt. Nhiều nguồn tin tiết lộ, nam diễn viên đã bán phần lớn tài sản, chi hơn 7,5 triệu đô Hong Kong chữa bệnh cho vợ.

Bức ảnh kỷ niệm của Huỳnh Nhật Hoa và bà xã.

Tháng 5/2020, bà xã nam diễn viên qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Sự ra đi đột ngột của người vợ yêu thương là cú sốc lớn đối với tinh thần của tài tử.

Trong bức thư tay gửi tặng vợ trong tang lễ, ông khiến nhiều xúc động khi viết: "Cưới được em là thành tựu lớn nhất cuộc đời anh. Mong em đừng lo cho anh, ông già cô độc này. Anh sẽ thật mạnh mẽ sống tiếp quãng đời còn lại và lo cho con gái của chúng ta. Mãi yêu em!".

Giải nghệ ở tuổi 64

Cú sốc mất vợ khiến Huỳnh Nhật Hoa suy sụp. Có thời điểm tài tử nhốt mình trong nhà, hút thuốc suốt cả tuần. Vài năm gần đây, ông dần lấy lại tinh thần để ra ngoài gặp gỡ mọi người, dành thời gian chăm sóc bản thân. Cô con gái duy nhất của ông cũng nối nghiệp cha, theo đuổi công việc diễn viên từ vài năm nay.

Ở tuổi 64, ông thông báo giải nghệ, không có kế hoạch đóng phim. Tài tử bày tỏ đam mê và sức bền diễn xuất không còn như trước. Ông muốn dành quãng đời còn lại tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là niềm vui đá bóng.

Huỳnh Nhật Hoa thông báo giải nghệ ở tuổi 64.

Mỗi tuần, nam diễn viên đều tham gia cùng đội bóng Ngôi sao Hong Kong, gồm những tên tuổi như Miêu Kiều Vỹ, Hồng Thiên Minh, Hà Gia Kính, Đàm Vịnh Lân…

“Tôi đã làm nghề này nhiều năm và biết rõ giới hạn của mình. Tôi sẽ không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao được nữa. Tôi thà để lại ấn tượng tốt với khán giả và cho bản thân thời gian làm những điều yêu thích” , ông tâm sự.