Đây mà là Trần Bờm - con trai NSND Trần Lực sao?

Mới đây, trong buổi ra mắt bộ phim điện ảnh mới, Trần Tú (tên thân mật là Bờm) - con trai NSND Trần Lực chiếm trọn spotlight với visual cực phẩm. Cậu bạn xuất hiện trong bộ vest bảnh bao, phong thái cực trưởng thành, lịch lãm. Không những thế, với những khung hình zoom cận gương mặt, đặc biệt là góc nghiêng của Bờm khiến netizen “đứng ngồi không yên” vì quá điển trai.

Trần Tú (Bờm) - con trai NSND Trần Lực "bùng nổ" visual, chiếm trọn spotlight với diện mạo điển trai, bảnh bao ở tuổi 17

Được biết, lần này con trai NSND Trần Lực sẽ đảm nhận vai diễn điện ảnh đầu tiên trong đời. Chính vì vậy, Bờm cho biết bản thân có khá nhiều áp lực. Dẫu vậy, anh chàng vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, lời khen đến từ cư dân mạng bởi không chỉ thăng hạng nhan sắc mà sự nghiệp cũng đang phát triển rực rỡ.

Không ít người cho rằng, không thể nhận ra Trần Bờm ngày nào trong show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế giờ đã trổ mã như vậy. Thời điểm còn là cậu nhóc 6 tuổi, Bờm gây chú ý với tính cách lanh lợi, câu từ “mặn chát”, thường xuyên có những phát ngôn ngây ngô mà bá đạo. Rất nhiều khoảnh khắc viral của Bờm khiến bố Lực cũng phải “đầu hàng” với hàng loạt câu hỏi từ trên trời rơi xuống.

Không những vậy hồi nhỏ, Trần Bờm khiến khán giả nhớ mãi với diện mạo cậu bé nhí nhảnh, răng thưa, tóc tai rối bù cực hài hước. Thế nhưng sau hơn 10 năm, con trai NSND Trần Lực dường như khác hoàn toàn, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Sau hơn 10 năm, sao nhí Bố Ơi dậy thì thành công ngoài mong đợi

Zoom cận góc nào cũng đẹp trai, dễ thương

Ở tuổi 17, Trần Bờm lột xác với vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và thần thái cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh đời thường cùng gia đình, đặc biệt là khi được bố chia sẻ trên mạng xã hội, Bờm đều khiến dân tình ngỡ ngàng. Không ít người khen ngợi cho rằng sao nhí dậy thì thành công vượt mong đợi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Đây là Bờm - con trai NSND Trần Lực sao? Nhận không ra luôn, dậy thì thành công quá”. - “Ôi điển trai ghê, visual sáng bừng luôn”. - “Bạn này có vẻ đẹp điện ảnh, y chang bố hồi trẻ. Gương mặt đẹp, thần thái cũng cuốn hút”. - “Bất ngờ thật nha, không nghĩ Trần Bờm giờ đã lớn như vậy. Đẹp trai quá em ơi!”. - “Cực phẩm của bố Trần Lực rồi. Ngày càng trưởng thành, điển trai, bảnh bao”. - “Chớp mắt mấy năm mà cậu nhóm Bờm lí lắc giờ đã trổ mã như vậy rồi. Chúc mừng thành công của em”.

Có bố là NSND nên từ nhỏ Trần Bờm (Trần Tú, SN 2008) đã sớm tiếp xúc với nghệ thuật. Lớn hơn, sở hữu ngoại hình sáng và có năng khiếu nghệ thuật, Bờm dần có những bước chạm đầu tiên trong làng giải trí. Song NSND Trần Lực từng tâm sự không hướng con đi theo con đường như của bố, mà cho cậu tự chọn quyết định muốn đi. Còn vợ nam nghệ sĩ thì mong con theo nghề bình thường, dễ xin việc làm ổn định.

"Tôi luôn tâm niệm 4 điều: trẻ con có quyền chơi, có quyền nghịch ngợm, có quyền hỏi và quyền được nghe trả lời. Dù đó chỉ là những câu hỏi rất vớ vẩn, linh tinh" - Nam nghệ sĩ tiết lộ cách dạy con của mình.

Trần Bờm và chị gái ruột

Được biết, Trần Bờm được bố cho theo học tại một trường quốc tế có học phí đắt đỏ. Cậu bạn cũng sở hữu thành tích học tập khá tốt trong lớp, như đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành học bổng.

Đạo diễn Trần Lực thường xuyên chia sẻ những quan điểm dạy dỗ con cái trên trang cá nhân. Nam NSND cho hay: "Học là điều bắt buộc phải kết hợp hài hòa nhưng cũng không được dễ dãi. Cha mẹ nào cũng có kỳ vọng nhưng đừng biến nó thành gánh nặng cho con. Để con hiểu việc học là ham thích trong học tập mới là điều quan trọng còn ganh đua, cạnh tranh điểm số là việc của riêng con".