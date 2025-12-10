Mỹ nhân xinh đẹp quyền lực nhất trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Từ tiếp viên đến "thuyền trưởng" đế chế tỷ đô

Trong "siêu đám cưới" của Tiên Nguyễn, khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất không phải là sảnh tiệc dát hoa, dàn siêu xe hay dàn khách mời thượng lưu, mà là khi bà Lê Hồng Thủy Tiên rớm nước mắt, nhẹ nhàng dặn con gái và con rể trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Đó không chỉ là lời của một người mẹ, mà còn là lời nhắn gửi của một người phụ nữ đã đi qua gần ba thập kỷ làm vợ một doanh nhân lớn, hiểu rõ giá trị của sự yêu thương, vị tha và bản lĩnh trong một mái nhà.

"Con phải luôn tử tế, nhân hậu và bản lĩnh…"

Khi được hỏi muốn gửi gắm gì cho con gái trước ngày về nhà chồng, bà Thủy Tiên chia sẻ:

"Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình… Con hãy yêu thương, lo lắng cho chồng, có trái tim tử tế và nhân hậu. Nhưng cũng phải luôn bản lĩnh, tự tin. Ba mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con".

Đó là lời khuyên vừa mềm mại, vừa sắc sảo, mang dấu ấn của một người phụ nữ từng bước đi qua nhiều vai: diễn viên, tiếp viên hàng không rồi doanh nhân, người dẫn dắt một tập đoàn lớn.

Không chỉ dặn con gái, bà còn dặn dò con rể Justin bằng tiếng Anh đầy tình cảm mà thấm thía:

Ảnh: Viết Thanh

"Con không phải người đầu tiên ôm hay hôn Thảo, nhưng mẹ muốn con là người sẽ làm điều đó suốt đời. Dù khó khăn hay ngọt bùi, lúc nào cũng phải ôm và hôn con bé".

Một lời dặn vừa tình cảm, vừa khéo léo, vừa thể hiện cách bà gìn giữ hạnh phúc gia đình bằng sự tinh tế vốn có.

Từ tiếp viên hàng không đến phu nhân tỷ phú

Ít ai biết rằng trước khi trở thành người phụ nữ quyền lực của "đế chế hàng hiệu Việt Nam", bà Thủy Tiên từng là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Sau đó bà chuyển sang làm tiếp viên hàng không và chính tại bầu trời ấy, duyên phận đưa bà gặp doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn.

Giữa hai người có khoảng cách tuổi tác đáng kể, nhưng ông Jonathan kiên trì đến mức: "Đi tất cả những chuyến bay có cô tiếp viên ấy".

Sự chân thành đã đưa họ đến đám cưới năm 1995 mở đầu một hành trình mà từ đó, bà Thủy Tiên bước vào vai trò mới: Người đồng hành, chia sẻ và sau này là người chèo lái cùng chồng.

Với ông Jonathan Hạnh Nguyễn - người sáng lập tập đoàn IPPG, bà Thủy Tiên không chỉ là vợ. Bà là người đồng hành trong mọi thương vụ, mọi giai đoạn thăng trầm, mọi mở rộng của hệ sinh thái hơn 30 công ty con trải dài từ hàng hiệu, miễn thuế, dịch vụ sân bay đến F&B.

Khi rời nghệ thuật để bước vào kinh doanh, bà không chỉ "làm cho vui" mà đảm nhận luôn vị trí Tổng giám đốc.

Sự nhạy bén, khả năng quản trị và phong thái tự tin của bà khiến chính tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn tin tưởng tuyệt đối.

Một minh chứng rõ nhất:

Hiện ông chỉ còn giữ khoảng 1% cổ phần IPPG.

Phần lớn cổ phần 59% thuộc về bà Thủy Tiên.

Đó không phải là sự "nhượng bộ" mà là sự tin tưởng của một người chồng dành cho người phụ nữ ông lựa chọn.

Người mẹ của thế hệ kế nghiệp

Bà Thủy Tiên không chỉ chèo lái tập đoàn mà còn nuôi dạy ba người con bước vào thế hệ kế nghiệp: Phillip Nguyễn, Louis Nguyễn và Thảo Tiên.

Trong gia đình, bà vừa là mẹ, vừa là cố vấn, vừa là người "truyền lửa" về kỷ luật, trách nhiệm.

Những lời bà dặn con gái trong ngày cưới về tử tế, về bản lĩnh chính là những giá trị bà đã dành cả đời để truyền dạy cho các con.

Từ một chuyện tình ở bầu trời đến một cuộc hôn nhân gần 30 năm, vai trò của bà Thủy Tiên ngày càng rõ rệt: Người giữ nhịp, giữ lửa và giữ quyền lực trong một gia đình doanh nhân lớn.

Nếu ông Jonathan là người gây dựng nền móng, thì bà là người duy trì, mở rộng và đưa đế chế bước vào kỷ nguyên mới với thế hệ con cái đang sẵn sàng kế thừa.

Câu chuyện của bà Lê Hồng Thủy Tiên không chỉ là bức chân dung về sự sắc sảo trong kinh doanh, mà còn là hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại: dịu dàng mà mạnh mẽ, yêu thương mà bản lĩnh, lặng lẽ mà giàu quyền lực.

Từ tình yêu đến hôn nhân, từ người vợ đến người mẹ, từ hậu phương đến thuyền trưởng bà định nghĩa lại vai trò của phụ nữ trong một gia đình doanh nhân Việt.