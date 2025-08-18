10 năm trước những thứ này từng là “quê mùa”, giờ thành xu hướng đỉnh cao trong thiết kế nhà ở

Khoảng mười năm trước, nhiều xu hướng trang trí và thiết kế nhà ở từng bị coi là “quê mùa”, “lỗi thời” hoặc không hợp với lối sống hiện đại. Thế nhưng, thời gian đã chứng minh rằng nhiều giá trị cũ lại có sức sống bền bỉ, thậm chí được tái sinh trong diện mạo mới, trở thành chuẩn mực của sự tinh tế trong kiến trúc và nội thất.

Ngày nay, khi con người hướng tới một không gian sống gần gũi thiên nhiên, đậm tính cá nhân và bền vững, nhiều yếu tố từng bị bỏ quên đã quay trở lại mạnh mẽ, chiếm lĩnh các tạp chí kiến trúc, xuất hiện trong những căn hộ cao cấp, biệt thự và cả những ngôi nhà phố.

Gạch bông: Từ ký ức làng quê đến điểm nhấn sang trọng

Gạch bông từng gắn liền với hình ảnh ngôi nhà cấp bốn, sân gạch, hiên nhà ở nông thôn, khiến nhiều người cho rằng loại vật liệu này cũ kỹ, không hợp với phong cách sống đô thị. Thế nhưng vài năm trở lại đây, gạch bông được phục hưng với diện mạo mới: họa tiết tinh xảo, màu sắc hài hòa, công nghệ sản xuất hiện đại.

Không chỉ xuất hiện trong quán cà phê mang phong cách retro, gạch bông còn trở thành lựa chọn hàng đầu cho sàn nhà, bếp, phòng tắm và cả không gian ngoài trời. Nhiều kiến trúc sư đánh giá, sự trở lại của gạch bông không chỉ là trào lưu thẩm mỹ, mà còn gợi nhắc ký ức, mang lại sự ấm áp cho ngôi nhà hiện đại.

Đồ gỗ mộc: Sự lên ngôi của tự nhiên và bền vững

Trước đây, nội thất gỗ mộc – tức là những sản phẩm ít gia công, còn nguyên vân, sớ gỗ – thường bị coi là “chưa hoàn thiện”, thô kệch. Người ta chuộng gỗ sơn bóng, phủ màu, càng sáng loáng càng thể hiện sự hiện đại.

Nhưng giờ đây, xu hướng “less is more” (càng tối giản càng tinh tế) đã đưa đồ gỗ mộc trở thành tâm điểm. Những chiếc bàn, kệ hay ghế gỗ nguyên bản được ưa chuộng bởi tính tự nhiên, bền vững và dễ hòa hợp với không gian sống xanh. Trong bối cảnh môi trường ngày càng được quan tâm, gỗ mộc trở thành tuyên ngôn cho lối sống thân thiện và tiết kiệm.

Mái ngói đỏ: Từ “quê kiểng” thành phong cách

Một thời, mái ngói đỏ bị gắn liền với hình ảnh cũ kỹ, không hợp gu “nhà phố hiện đại”. Người ta đổ xô xây nhà bê tông mái bằng, hoặc lợp tôn để tiết kiệm chi phí. Nhưng khi xu hướng kiến trúc sinh thái lan tỏa, mái ngói đỏ quay trở lại như một biểu tượng của phong cách nhiệt đới.

Ảnh: HieuHouse Architecture & Design

Không chỉ mang tính thẩm mỹ, mái ngói còn giúp điều hòa nhiệt độ, giữ cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Các khu nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển, thậm chí những khu đô thị cao cấp đều chọn ngói đỏ làm điểm nhấn, mang lại cảm giác hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

Nội thất vintage: Cái cũ được trân trọng như “mới”

Cách đây một thập kỷ, nhiều gia đình vội vã bỏ đi những món đồ gỗ cũ, ghế mây, đèn bàn hay tủ gương của ông bà để thay bằng nội thất hiện đại, thiết kế thẳng thớm, bóng bẩy. Nhưng rồi chính những món đồ từng bị coi là lỗi mốt ấy lại trở thành hàng hiếm, được săn lùng để tạo nên phong cách vintage – retro sang trọng.

Sự mộc mạc, nét hoài cổ và dấu ấn thời gian của đồ nội thất vintage mang lại chiều sâu cho không gian sống. Một căn hộ nhỏ ở đô thị, chỉ cần điểm xuyết bằng chiếc ghế mây cổ hay bàn gỗ cũ, lập tức trở nên ấm áp và cá tính.

Tường vôi quét, vách đất: Bước ngoặt về vật liệu xanh

Ngày xưa, những bức tường quét vôi hoặc vách đất được coi là biểu tượng của nghèo khó. Ai cũng mong có được tường gạch sơn bóng hoặc lát đá hoa cương sáng lóa. Thế nhưng, khi kiến trúc bền vững trở thành xu thế toàn cầu, vật liệu tự nhiên lại được tôn vinh.

Ngày nay, nhiều công trình resort, homestay cao cấp sử dụng tường vôi, vách đất hoặc các vật liệu truyền thống để tạo cảm giác gần gũi và thân thiện môi trường. Không chỉ đẹp, những bức tường kiểu này còn có khả năng điều hòa nhiệt độ, giảm bức xạ nhiệt – điều mà nhiều loại vật liệu hiện đại không làm được.

Vì sao “quê mùa” lại trở thành đỉnh cao?

Các chuyên gia kiến trúc nhận định, sự xoay vòng của xu hướng không chỉ đến từ yếu tố thẩm mỹ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong lối sống. Nếu như trước kia, con người chuộng cái mới, cái hiện đại, thì giờ đây, sau khi trải qua nhịp sống đô thị hối hả, nhiều người lại tìm về giá trị cũ để cân bằng tinh thần.

Xu hướng “back to basic” (trở về cơ bản) không đơn thuần là hoài niệm, mà còn là sự lựa chọn thông minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chi phí năng lượng tăng cao và nhu cầu sống xanh ngày càng mạnh mẽ.

Rõ ràng, những gì từng bị coi là “quê mùa” không hề biến mất, mà chỉ tạm lùi lại để rồi trở về trong một hình thức mới mẻ, sáng tạo hơn. Gạch bông, mái ngói đỏ, đồ gỗ mộc hay nội thất vintage đang chứng minh rằng truyền thống có thể song hành với hiện đại, tạo nên một phong cách vừa bền vững, vừa giàu tính cá nhân.

Trong tương lai, thiết kế nhà ở không chỉ dừng lại ở chuyện “đẹp” hay “sang”, mà sẽ hướng đến việc kể một câu chuyện – câu chuyện về ký ức, về sự kết nối với thiên nhiên, và trên hết là về lối sống bền vững.