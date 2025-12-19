‘Cá mập’ tranh mua công ty mẹ của trường Quốc tế Việt Úc: Định giá 1,5 tỷ USD

Trường Quốc tế Việt Úc - cơ sở Sala

Theo nguồn tin quốc tế, những cái tên đình đám như Warburg Pincus và KKR đang cân nhắc xuống tiền.

Warburg Pincus hiện là quỹ ngoại giải ngân lớn nhất tại Việt Nam (nắm Vincom Retail, Techcombank, MoMo), còn KKR là "gã khổng lồ" Mỹ từng rót hàng trăm triệu USD vào Masan, Vinhomes và EQuest.

Cuộc đua này còn có sự góp mặt của Blackstone và EQT. Blackstone hiện là tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, còn EQT là tên tuổi đầu tư tư nhân hàng đầu đến từ Thụy Điển.

Giới chuyên môn dự báo, nếu thương vụ thành công, định giá của XCL có thể chạm mốc 1,5 tỷ USD.

Hiện tại, các bên vẫn đang trong quá trình đàm phán. Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Nguồn tin thân cận cho biết danh sách người mua tiềm năng có thể còn dài thêm. Tuy nhiên, nhiều khả năng phải sang năm sau thương vụ mới ngã ngũ. Đại diện các quỹ liên quan hiện đều từ chối bình luận.

XCL Education là một "ông lớn" trong mảng giáo dục khu vực, là đơn vị vận hành trường học tại Đông Nam Á, hiện được hậu thuẫn bởi quỹ TPG.

Họ sở hữu loạt trường từ mẫu giáo đến cấp 3 trải dài khắp Đông Nam Á. Danh mục đầu tư nổi bật gồm XCL World Academy (Singapore), trường American School of Bangkok’s Sukhumvit tại Bangkok (Thái Lan) và hệ thống VAS tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) – Cơ sở Sunrise quận 7

Riêng tại thị trường trong nước, VAS hiện đang vận hành 6 cơ sở quy mô lớn tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM với gần 8.000 học sinh theo học.

Ngoài TPG, cổ đông của XCL còn có Temasek Holdings - quỹ đầu tư của chính phủ Singapore.

Động thái này cho thấy dòng vốn ngoại đang đổ mạnh vào giáo dục châu Á. Các nhà đầu tư đều muốn kiếm lời từ nhu cầu học tập chất lượng cao đang tăng vọt tại đây.

Số liệu từ LEK Consulting cho thấy một bức tranh sôi động. Năm ngoái, tổng giá trị các thương vụ giáo dục tại Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) đạt 6,4 tỷ USD. Con số này tăng 25% so với năm 2023. Nếu so với 6 năm trước, quy mô giao dịch đã tăng gấp đôi.

Sức nóng của mảng giáo dục còn được chứng minh qua các thương vụ tỷ đô gần đây. Đầu năm nay, một nhóm nhà đầu tư đã rót vốn vào Nord Anglia với định giá lên tới 14,5 tỷ USD. Đáng chú ý, quỹ EQT - một trong những bên đang nhắm đến XCL - cũng là cổ đông lớn tại Nord Anglia.