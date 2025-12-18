Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội đề xuất V-green của ông Phạm Nhật Vượng lắp 39 trạm sạc, tủ đổi pin xe điện ở nơi công cộng, sử dụng chung cho nhiều loại phương tiện

18-12-2025 - 16:23 PM | Doanh nghiệp

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN từ tháng 3/2024. Công ty V-GREEN do nhà sáng lập VinFast thành lập với tỷ lệ sở hữu 90% cổ phần.

Theo Cổng TTĐT TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa họp với các sở, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan để kiểm điểm tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông "xanh".

Đối với chủ trương thí điểm lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin xe điện tại các điểm đỗ xe công cộng do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ Hà Nội quản lý, theo đề xuất, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green sẽ phối hợp với Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội nghiên cứu, khảo sát và triển khai thí điểm tại 39 điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Trong đó có 15 điểm dự kiến triển khai ngay trong năm 2025. Các vị trí được lựa chọn chủ yếu là bãi đỗ xe được cấp phép, có mặt bằng sẵn, nằm trên các tuyến giao thông thuận lợi, giúp người dân dễ tiếp cận và giảm chi phí đầu tư hạ tầng.﻿

﻿Tuy nhiên, việc triển khai phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về quy hoạch, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đồng thời bảo đảm trạm sạc sử dụng chung cho nhiều loại phương tiện, không mang tính độc quyền .

﻿Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố xem xét chấp thuận chủ trương thí điểm, làm cơ sở đánh giá hiệu quả thực tiễn và từng bước mở rộng mạng lưới trạm sạc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Thủ đô.

Ở lĩnh vực taxi, Sở Xây dựng đã làm việc với Hiệp hội Taxi Hà Nội và các doanh nghiệp để thống nhất lộ trình chuyển đổi. Theo tổng hợp, hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 14.300 xe taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe đã là xe điện . Bên cạnh đó, còn khoảng 13.600 xe đang ngừng hoạt động, chờ thay thế. Tổng số phương tiện taxi dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030 là gần 28.000 xe. Các doanh nghiệp thống nhất mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang taxi điện, năng lượng xanh, với tỷ lệ tăng dần qua từng năm, đạt 100% vào năm 2030.﻿

"Thành phố nhất quán mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi xanh, trong đó cơ bản hoàn thành trong năm 2029. Nếu có cơ chế, chính sách tốt, đặc biệt liên quan đến vấn đề vốn, lãi suất thì doanh nghiệp sẽ tăng tốc hơn nữa" - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền lưu ý.﻿

