VNPT ước tính lợi nhuận gần 6.600 tỷ năm 2025, chính thức ra mắt một công ty trong lĩnh vực siêu "nóng"

Ngày 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức ra mắt Công ty VNPT AI.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT nhấn mạnh, việc thành lập VNPT AI thể hiện quyết tâm của Tập đoàn trong việc tập trung năng lực AI, phục vụ định hướng chuyển đổi theo mô hình "Data Driven, AI-first", đồng thời góp phần bảo đảm chủ quyền số, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ bên ngoài trong những lĩnh vực then chốt của quốc gia.﻿

Thực tế, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT (Ảnh: VGP/HM)

Cùng với việc kiện toàn tổ chức và chiến lược công nghệ, kết quả sản xuất - kinh doanh của VNPT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 61.246 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.598 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 6.078 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,1%. Sản lượng data đạt 2,8 tỷ Gb, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Khép lại giai đoạn 2021-2025, VNPT hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng: tổng doanh thu đạt gần 288.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 31.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 27.000 tỷ đồng.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đổi mới quản trị của VNPT. Từ ngày 1/10/2025, mô hình tổ chức sản xuất - kinh doanh mới chính thức được đưa vào vận hành, hướng tới quản trị hiện đại, phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm với hiệu quả và lấy dữ liệu làm trung tâm. Song song đó, chiến lược dữ liệu đến năm 2030 được ban hành, xác định dữ liệu là tài sản chiến lược, góp phần tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 ghi dấu bước tiến mới khi VNPT triển khai chiến lược "Go Global", đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ số tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc hợp tác với Qualcomm thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm mở ra không gian phát triển mới trong các lĩnh vực công nghệ lõi, cùng với việc làm chủ hạ tầng kết nối quốc tế và thử nghiệm các công nghệ 5G mới.