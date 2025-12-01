Cổ phiếu một công ty thép bật tăng 90%, 3 lãnh đạo cấp cao đăng ký thoái gần 3,2 triệu đơn vị

Công ty cổ phần B.C.H (UpCOM: BCA) vừa thông báo 3 lãnh đạo cấp cao đồng loạt đăng ký bán ra lượng lớn cổ phần. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái lên tới gần 3,2 triệu đơn vị, trong bối cảnh thị giá BCA đã tăng xấp xỉ 90% so với vùng đáy.



Cụ thể, ông Đặng Ngọc Hưng – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,25% xuống còn 3%.

Bà Lê Thu Phương – Phó Tổng Giám đốc – dự kiến bán hơn 1,3 triệu cổ phiếu, hạ tỷ lệ nắm giữ từ 5,09% về 2,4%.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 713.000 cổ phiếu đang sở hữu, tương ứng 1,43% vốn điều lệ.

Nếu các giao dịch hoàn tất, ông Hưng và bà Phương sẽ không còn là cổ đông lớn của BCA, còn ông Tuấn sẽ rút sạch vốn khỏi doanh nghiệp.



Các giao dịch trên dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 17/12/2025 đến 15/1/2026, với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.



Động thái thoái vốn của lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu BCA đã bật tăng mạnh kể từ vùng đáy 8.200 đồng/cp thiết lập giữa tháng 10. Đóng cửa phiên 17/12, thị giá đạt 15.500 đồng/cp, tương ứng mức tăng khoảng 90% chỉ sau khoảng hai tháng.

CTCP B.C.H hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại phôi thép và các sản phẩm thép.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 4,5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty vẫn báo lỗ ròng gần 12 tỷ đồng, dù mức lỗ đã thu hẹp so với khoản lỗ gần 14 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.