Bị so với Hòa Phát, BAF, Chủ tịch Dabaco nói: Không ai nuôi được heo với giá vốn 42.000 đồng nếu tính đủ chi phí

Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dabaco

Trả lời câu hỏi về thị trường, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Dabaco nhận định giá lợn hơi dịp Tết Nguyên đán dao động trong khoảng 65.000 – 70.000 đồng/kg. Nguyên nhân là thị trường thiếu hụt khoảng 5 triệu đầu lợn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, khiến các doanh nghiệp phải tái đàn.

Đối với kế hoạch năm 2026, Dabaco xây dựng giá mục tiêu 54.000 – 55.000 đồng/kg. Ban lãnh đạo cho rằng mức giá thực tế khó giảm xuống dưới 50.000 đồng/kg.

Phân tích về triển vọng giá thịt heo dịp cuối năm, bà Lê Thụy Tường Vy, Analyst từ Trung tâm phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết tính đến hết tháng 11/2025, số lượng heo bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đạt 1,23 triệu con, tương đương hơn 4% tổng đàn.

Cộng hưởng với ảnh hưởng của bão lũ tại miền Bắc và miền Trung, nguồn cung đã sụt giảm mạnh. Đáng chú ý, số lượng đàn nái tính đến hết quý 3/2025 đã giảm 6% so với năm 2024.

Xu hướng bán heo chạy dịch khiến giá giảm sâu trong giai đoạn tháng 7-10/2025 đang dần hạ nhiệt. Nhận định về triển vọng sắp tới, kỳ vọng nhu cầu sẽ dần hồi phục trong các tháng cuối năm gần các dịp Lễ tết cũng như việc học sinh đi học trở lại. Trước diễn biến hiện tại, VDSC dự báo giá heo có thể về lại gần mức 80.000 VND/kg trước các tác động dịch bệnh mạnh mẽ hơn giai đoạn năm 2024.

"Không ai nuôi được giá 42.000 đồng nếu tính đủ chi phí"

Về định hướng dài hạn, Dabaco khẳng định lợi thế cạnh tranh đến từ mô hình chuỗi giá trị khép kín nâng cấp Feed - Farm - Food - Future.

Đáng chú ý, tại hội nghị, câu chuyện về giá vốn đã được đưa ra "mổ xẻ" thẳng thắn khi đặt lên bàn cân so sánh với các con số giá vốn chăn nuôi của Nông nghiệp Hòa Phát (42.000 đồng/kg) hay BAF (43.000-44.000 đồng/kg).

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Ban lãnh đạo Dabaco cho biết giá vốn bình quân thực tế của doanh nghiệp hiện dao động từ 47.600 - 48.000 đồng/kg. Vị đại diện doanh nghiệp cũng đưa ra nhận định khá rằng không ai có thể nuôi được heo với mức giá 42.000-43.000 đồng/kg nếu hạch toán đầy đủ mọi chi phí từ khấu hao, lãi vay đến tiền công nhân, điện nước - những khoản mục trọng yếu mà đôi khi bị bỏ qua trong cách tính của nông hộ hoặc chưa được phản ánh đầy đủ.

Dabaco vẫn duy trì hiệu quả chăn nuôi với các chỉ số kỹ thuật: hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) toàn tập đoàn đạt 2.28 và tỷ lệ chết được kiểm soát dưới 5%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tự chủ nguồn vắc-xin nội bộ với sản lượng 1 triệu liều/năm. Hiện tại, Viện vắc xin và Trung tâm nghiên cứu phát triển đang được đẩy mạnh đầu tư để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu vào cuối năm 2028.

Ở mảng chế biến, dự án nhà máy ép dầu giai đoạn 2 dự kiến đi vào hoạt động từ Quý I/2026 sẽ nâng công suất lên 1.500 tấn hạt/ngày. Nhà máy mới sẽ giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm từ dầu thô, dầu tinh luyện đến Lecithin và khô đậu tương, đóng góp vào doanh thu mảng chế biến.

Để đạt mục tiêu 2 triệu lợn thịt thương phẩm/năm trước năm 2028, Dabaco đã xây dựng lộ trình mở rộng quy mô đàn nái lên 82.000 con.

Trong năm 2027, doanh nghiệp dự kiến đưa vào hoạt động 4 trang trại mới tại Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lào Cai và Quảng Trị. Đồng thời, nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Hà Tĩnh với quy mô 200.000 tấn/năm đang được tập trung hoàn thành và dự kiến vận hành vào tháng 7-8 năm 2026.

Đầu tư Bất động sản

Đáng chú ý, Dabaco chính thức hé lộ quy mô vốn đầu tư cụ thể cho các dự án thương mại. Cụ thể, dự án Dabaco Lý Thái Tổ bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp có tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng, thời gian triển khai từ Quý 4/2025 đến Quý 1/2029.

Song song với đó, Khu đô thị Dabaco Vạn An cũng được xác định là dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 1.875 tỷ đồng, triển khai đến năm 2028-2029. Đây là dự án đối ứng nhằm hoàn vốn cho hai dự án BT gồm Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu (vốn đầu tư 695 tỷ đồng) và Tuyến đường H2 (vốn đầu tư 1.180 tỷ đồng). Để đảm bảo nguồn lực thực hiện, Dabaco cũng đã thông qua phương án tăng vốn cho các công ty con liên quan.

Về tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 12.271 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 1.358 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Dabaco đã sớm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm khi đạt 134,9% chỉ tiêu lợi nhuận (1.007 tỷ đồng).