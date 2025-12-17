Mang vật liệu xanh vào tổ ấm: Nhựa Bình Minh tạo niềm tin cho gia chủ hiện đại

Không còn là lựa chọn dành riêng cho các dự án cao cấp, vật liệu xanh thời gian gần đây đã trở thành ưu tiên của những chủ nhà hiện đại đang tìm kiếm một không gian sống bền chắc, an toàn và thân thiện với môi trường.

Trong xu hướng này, Nhựa Bình Minh được nhiều gia đình và nhà thầu tin tưởng nhờ đáp ứng đồng thời hai tiêu chí về cả chất lượng vượt trội và định hướng phát triển bền vững toàn diện. Doanh nghiệp cũng chủ động công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn GRI 2021, tích hợp các nguyên tắc ESG và gắn kết với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

GRI 2021: Kiểm chứng giá trị xanh với bộ tiêu chuẩn uy tín toàn cầu

Để đảm bảo tính khách quan và toàn diện trong việc kiểm chứng chất lượng và tác động môi trường của sản phẩm, Nhựa Bình Minh áp dụng bộ tiêu chuẩn GRI 2021, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu doanh nghiệp công bố đầy đủ các tác động kinh tế, xã hội và môi trường trong quá trình vận hành. Phiên bản mới nhất này cho phép toàn bộ dữ liệu liên quan đến phát thải, năng lượng, quản lý chất thải hay vận hành được trình bày rõ ràng và có đối chiếu; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải đánh giá tác động và cải tiến liên tục.

Việc tuân thủ GRI 2021 mang lại cho người tiêu dùng ba lợi ích thiết thực. Họ được sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, với toàn bộ hành trình từ nguyên liệu đầu vào đến kiểm soát chất lượng đầu ra đều có thể kiểm chứng. Các tác động môi trường được giám sát minh bạch, giúp người dùng yên tâm rằng sản phẩm không ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe hoặc hệ sinh thái. Đồng thời, hệ dữ liệu công bố đầy đủ tạo ra bộ tiêu chí đáng tin cậy để người tiêu dùng tự so sánh và đánh giá chất lượng.

Nhờ áp dụng chuẩn minh bạch này, Nhựa Bình Minh tiếp tục củng cố niềm tin của gia chủ và nhà thầu khi lựa chọn vật liệu cho các hạng mục liên quan đến ống dẫn nước uống và sinh hoạt.

ESG: Khi cam kết xanh trở thành giá trị thực cho mỗi người tiêu dùng

Nếu GRI đóng vai trò đo lường và minh bạch hóa dữ liệu, thì ESG lại là khung nguyên tắc chuyển hóa các cam kết xanh của doanh nghiệp thành hành động cụ thể.

Tại Nhựa Bình Minh, mỗi sản phẩm đều được phát triển dựa trên ba trụ cột Môi trường (E) – Xã hội (S) – Quản trị (G), xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất cho đến quản lý chất thải và đảm bảo an toàn lao động. Cách vận hành này mang lại giá trị thiết thực cho chủ nhà và thầu thợ: đảm bảo an toàn nguồn nước, chất lượng ổn định, nâng cao độ bền công trình và giảm thiểu rủi ro sự cố. Qua đó, mỗi sản phẩm Nhựa Bình Minh không chỉ bền chắc mà còn là lựa chọn xanh, an toàn và có trách nhiệm với tương lai.

Ở trụ cột Môi trường (E), Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu hành trình "xanh hoá" sản phẩm, sở hữu loạt chứng nhận uy tín như WRAS, chứng nhận SGBP cấp độ Leader của Singapore và chứng nhận Sản phẩm Xanh LOTUS do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cấp. Những chuẩn mực này khẳng định sản phẩm không chứa chất độc hại, an toàn cho nguồn nước uống cũng như nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ứng dụng công nghệ hiện đại và vận hành theo chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, giúp sản xuất hiệu quả mà vẫn kiểm soát chặt chẽ phát thải. Năm nay, Nhựa Bình Minh cũng nằm trong Top 3 doanh nghiệp được vinh danh tại Giải thưởng "Vì tương lai xanh – Green Future Awards" lần 2 năm 2025 do Báo Tài chính – Đầu tư và Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Với trụ cột Xã hội (S), doanh nghiệp ưu tiên xây dựng môi trường làm việc nhân văn, an toàn và chủ động lan tỏa giá trị bền vững thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Mới đây, Nhựa Bình Minh đã khẩn trương đưa đội xung kích cùng 15 tấn hàng hóa thiết yếu đến miền Trung, kịp thời tiếp sức cho đồng bào vùng bão lũ. Đồng thời, chuỗi dự án "Thương nguồn nước, yêu tương lai" cũng góp phần mang đến nguồn nước sạch cho bà con tại các khu vực gặp khó khăn như Cà Mau, Vĩnh Long, Phú Yên, Quảng Nam và Lào Cai. Theo ghi nhận, chương trình đã triển khai gần 21.500 mét ống nước, cung cấp nguồn nước an toàn cho hơn 1.500 hộ dân.

Ở trụ cột Quản trị (G), Nhựa Bình Minh xây dựng và duy trì hệ thống vận hành minh bạch với sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực quốc tế.

Nhựa Bình Minh tự hào nhận giải thưởng Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh năm 2025

Những nỗ lực trên giúp doanh nghiệp đóng góp thiết thực vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt trong các mục tiêu liên quan đến nước sạch, năng lượng sạch, tiêu dùng có trách nhiệm và phát triển cộng đồng bền vững. Nhờ vận hành đồng bộ hệ thống ESG – GRI – SDGs, Nhựa Bình Minh đã nhiều năm liền được công nhận là Doanh nghiệp xanh TP. HCM cùng nhiều danh hiệu uy tín trong ngành.

Nhựa Bình Minh kiên định với mục tiêu mang lại nguồn nước sạch và góp phần xây dựng cộng đồng bền vững

Việc áp dụng GRI 2021, triển khai ESG một cách bài bản và đạt các chứng nhận quốc tế không chỉ phản ánh cam kết của Nhựa Bình Minh, mà còn mang lại giá trị rõ rệt cho người tiêu dùng khi sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn được bảo đảm, rủi ro sử dụng giảm thiểu và độ bền công trình được gia tăng.