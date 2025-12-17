Hé lộ mức lương người cắt cỏ sân golf của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, U60 vẫn được nhận

Thông tin tuyển dụng mới nhất từ VinWonders - VinWonders Careers cho Vinpearl Golf Léman tại Củ Chi, TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của thị trường lao động bởi mức đãi ngộ được công bố chi tiết.

Đợt tuyển dụng này tập trung vào bộ phận bảo dưỡng cỏ với dải nhân sự rộng, từ nhân viên kỹ thuật, vận hành hệ thống tưới, nhân viên phân bón hóa chất đến các vị trí cắt cỏ và bảo dưỡng cảnh quan môi trường.

Đáng chú ý, đơn vị này mở rộng cơ hội việc làm cho nhiều nhóm tuổi, chấp nhận cả những lao động trong độ tuổi U60, một động thái khá cởi mở so với mặt bằng tuyển dụng chung hiện nay.

Về cơ cấu thu nhập, mức lương cho các vị trí nhân viên thừa hành như cắt cỏ, phân bón hóa chất hay vận hành hệ thống tưới dao động trong khoảng từ 7,7 triệu đồng đến 10 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với nhân viên kỹ thuật, mức thu nhập này được nâng lên mức 10,5 đến 14 triệu đồng. Đặc biệt, ở cấp độ quản lý trực tiếp như Tổ trưởng bảo dưỡng cỏ hoặc Tổ trưởng cắt cỏ, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup đưa ra mức lương từ 10,5 đến 17 triệu đồng.

Mức thu nhập này được đánh giá là khá cạnh tranh so với phân khúc lao động phổ thông, thậm chí tiệm cận hoặc tương đương với lương mức lương văn phòng tại nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường.

Bên cạnh lương cứng, thu nhập thực tế của người lao động tại đây còn được cấu thành bởi hàng loạt các khoản phụ cấp cố định và biến đổi. Cụ thể, nhân sự sẽ nhận thêm khoản hỗ trợ đặc thù công việc từ 500.000 đến 800.000 đồng mỗi tháng. Đối với bài toán nhân sự làm việc xa trung tâm, đơn vị này áp dụng chính sách phụ cấp thuê nhà lên đến 2 triệu đồng/tháng cho nhân viên có hộ khẩu cách nơi làm việc từ 40km trở lên, phụ cấp đi lại 500.000 đồng/tháng cho các trường hợp cách trên 20km.

Như vậy, nếu tính gộp các khoản hỗ trợ tối đa, một Tổ trưởng nếu có đủ điều kiện về khoảng cách địa lý có thể nhận về tổng thu nhập thực tế lên đến hơn 20 triệu đồng/tháng, nhân viên cắt cỏ có thể đạt mức 13 triệu đồng/tháng.

Ngoài các khoản thu nhập bằng tiền mặt, chính sách phúc lợi phi tài chính cũng được duy trì theo tiêu chuẩn chung của tập đoàn lớn. Người lao động được đài thọ một bữa ăn trong ca làm việc, hưởng chế độ thưởng lương tháng 13, 14 và gói bảo hiểm sức khỏe VBI kết hợp khám sức khỏe định kỳ tại hệ thống Vinmec.

Các quyền lợi nội bộ khác như vui chơi miễn phí tại VinWonders hay Vinpearl Safari cũng được áp dụng cho khối nhân sự này. Động thái tuyển dụng với dải lương và phúc lợi rõ ràng này cho thấy chiến lược thu hút nhân sự bài bản của các doanh nghiệp vận hành sân golf chuyên nghiệp, trong bối cảnh thị trường lao động phổ thông đang đòi hỏi mức đãi ngộ ngày càng cao để đảm bảo tính ổn định của bộ máy vận hành.