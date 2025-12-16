Viettel Store chính thức bán pháo hoa online: 300.000 đồng/giàn nhấp nháy, 320.000 đồng/giàn phun viên

Theo thông tin công bố, pháo hoa dân dụng sẽ được bán và đặt hàng tại khoảng 500 cửa hàng Viettel trên cả nước, đồng thời mở rộng sàn cả các kênh bán hàng online và sàn thương mại điện tử của Viettel Store. Các sản phẩm đều là pháo hoa không tiếng nổ do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng) sản xuất.

Mức giá bán lẻ được niêm yết cho một số sản phẩm phổ biến gồm giàn nhấp nháy D16x25 với giá 300.000 đồng và giàn phun viên D15x25 với giá 320.000 đồng.

Việc mở rộng kênh phân phối diễn ra trong bối cảnh Nghị định 137/2020/NĐ-CP cho phép cá nhân được mua và sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ trong các dịp lễ, Tết và sự kiện, với điều kiện tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trước đây, việc phân phối pháo hoa dân dụng chủ yếu được thực hiện theo từng địa phương, với phạm vi và số điểm bán còn hạn chế.

Theo quy định, người mua pháo hoa tại hệ thống Viettel phải đủ 18 tuổi trở lên và xuất trình căn cước công dân để xác thực độ tuổi. Người dân được phép mua và sử dụng pháo hoa không tiếng nổ, không giới hạn số lượng, miễn là sử dụng đúng mục đích và đúng quy định hiện hành.

Trước đó, vào ngày 1/12/2025, hệ thống bán lẻ Viettel bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh pháo hoa dân dụng, với các sản phẩm do Bộ Quốc phòng quản lý về chất lượng và nguồn gốc.

Bên cạnh kênh bán trực tiếp tại cửa hàng, pháo hoa dân dụng cũng được phân phối qua các nền tảng TMĐT và kênh bán trực tuyến của Viettel Store, nhằm tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng ở nhiều khu vực khác nhau.

Danh sách các điểm kinh doanh pháo hoa tại hệ thống bán lẻ Viettel: Số 523 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên 116 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ dân phố Tân Tiến, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An Số 311-313 Lý Bôn, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên 130 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội 247 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình Số nhà 086 Tổ 02, Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh Cao Bằng 715 Kha Vạn Cân, Khu phố 61, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh 272 Quang Trung, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 05B Y Wang, Phường EaKao, Tỉnh Đắk Lắk 832 - 834 Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 1, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng 638 Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 062 Bùi Văn Hoà, Tổ dân phố 02, Khu phố 3A, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai Số 35, Trần Phú, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau số 153 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên







