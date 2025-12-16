Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thần tốc mở rộng địa bàn sau 6 tháng đến Philipines

Green GSM chính thức vận hành dịch vụ taxi điện tại thành phố Davao

Sự kiện ra mắt dịch vụ tại Davao có sự tham dự của ông Nonito Llanos, Giám đốc khu vực Cơ quan Quản lý Vận tải Đường bộ (LTFRB) vùng Davao cùng đại diện chính quyền địa phương. Đây được xem là động thái mở rộng thị phần quan trọng của hãng taxi do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập sau nửa năm hiện diện tại thị trường Philippines.

Việc lựa chọn Davao làm điểm đến tiếp theo thay vì các thành phố lân cận thủ đô cho thấy toan tính chiến lược của hãng vận tải Việt. Là trung tâm đô thị lớn nhất của đảo Mindanao, Davao đóng vai trò then chốt trong bức tranh kinh tế - xã hội của Philippines. Những năm gần đây, địa phương này ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định về dân số và thương mại, kéo theo nhu cầu di chuyển gia tăng nhanh chóng. Đặc biệt, chính quyền thành phố đang đẩy mạnh các chính sách cải thiện chất lượng không khí và phát triển đô thị bền vững, tạo ra dư địa lớn cho các giải pháp di chuyển không phát thải.

Tại thị trường mới này, Green GSM tiếp tục áp dụng mô hình vận hành dựa trên cam kết "5 Xanh Tốt" bao gồm trải nghiệm, tài xế, chất lượng xe, mức giá và môi trường. Đội ngũ vận hành sử dụng 100% xe điện VinFast, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tiếng ồn và khí thải tại khu vực đô thị.

Ông Đào Quý Phi - Giám đốc Điều hành Green GSM khu vực Đông Nam Á

Ông Đào Quý Phi - Giám đốc Điều hành Green GSM khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Davao là một thành phố đề cao trật tự, an toàn và trách nhiệm với môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một lựa chọn di chuyển không phát thải, đáng tin cậy, phù hợp với những ưu tiên đó và đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân.

Việc mở rộng sang Davao là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển nền tảng di chuyển thuần điện của Green GSM tại Philippines. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan và cộng đồng địa phương, nhằm bảo đảm dịch vụ đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển đô thị bền vững của thành phố”.

Về phương thức tiếp cận người dùng, hãng duy trì đa dạng các kênh đặt xe bao gồm ứng dụng di động, tổng đài, các điểm đón trả cố định và vẫy xe trực tiếp tại các khu vực thương mại. Để kích cầu trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường, doanh nghiệp này tung ra chính sách tặng 25 Green Points (tương đương 25 peso) cho khách hàng đăng ký mới, áp dụng cho các chuyến đi phát sinh ngay sau đó.

Green GSM bắt đầu tham gia thị trường Philippines từ tháng 6/2025. Sau 6 tháng vận hành tập trung tại Metro Manila, việc tiến quân vào Davao được giới quan sát đánh giá là bước chuyển mình từ giai đoạn thăm dò sang giai đoạn tăng trưởng mở rộng, khẳng định vị thế của hãng xe điện Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường gọi xe công nghệ khu vực Đông Nam Á.