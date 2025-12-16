Vietcap dự phóng hai nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam sẽ ghi nhận lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng trong năm 2026

Ngày 14/12/2025, hai nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã được khánh thành tại tỉnh Đồng Nai.

Cụm dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ chính thức được vận hành thương mại từ ngày 1/1/2026. Trước đó, Nhà máy Nhơn Trạch 3 đã được công nhận vận hành thương mại vào ngày 19/11/2025.

Khi đi vào vận hành ổn định, cụm nhà máy này dự kiến đóng góp doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng và nộp ngân sách tỉnh Đồng Nai khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đây là các nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sử dụng LNG nhập khẩu làm nhiên liệu, được xây dựng trong 3,5 năm, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2025.

Hai nhà máy do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán POW)– đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) – làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T là tổng thầu EPC.



CTCK Vietcap dự phóng Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ ghi nhận lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng trong năm 2026 nhưng sẽ có lãi 424 tỷ đồng vào năm 2028, dựa trên hiệu suất cao 62% và suất tiêu hao nhiên liệu thấp.



Theo CTCK SSI, Nhơn Trạch 3 và 4 đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng Việt Nam đến năm 2030 trong bối cảnh mở rộng nguồn năng lượng tái tạo và khó khăn tại các dự án LNG khác.



Dự án lập kỷ lục về thời gian lựa chọn nhà thầu EPC, chỉ trong 11 tháng. Ngoài ra, dự án ghi nhận mức chi phí đầu tư thấp hơn, chỉ 0,86 triệu USD/MW (tương đương 1,4 tỷ USD cho công suất 1.624 MW), so với đa số các dự án điện khí và điện than. Ví dụ, Nhơn Trạch 2 có suất đầu tư 0,92 triệu USD/MW, tổng vốn 690 triệu USD cho công suất 750 MW. Dự án cung ứng hơn 9 tỷ kWh một năm (theo công suất thiết kế).

Cả hai nhà máy là mắt xích quan trọng trong chuỗi LNG Thị Vải - Nhơn Trạch, bổ sung nguồn điện nền quan trọng cho khu vực phía nam.



Dự án sử dụng công nghệ tuabin khí tiên tiến của General Electric (Mỹ), đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép linh hoạt sử dụng nhiên liệu – từ LNG đến đồng đốt hydrogen lên đến 50%, với lộ trình dài hạn hướng tới vận hành 100% bằng hydrogen.

Đây cũng là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam thu xếp thành công vốn vay quốc tế (hơn 1 tỷ USD) mà không cần bảo lãnh Chính phủ.



Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 của PV Power, giá trị xây dựng cơ bản dở dang của Dự án Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 3, 4 là 23.658 tỷ đồng.