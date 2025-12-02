Những cái "nhất" của Dự án Điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4

Dự án đầu tiên sử dụng LNG nhập khẩu làm nhiên liệu phát điện

NT3&4 là nhà máy điện đầu tiên tại Việt Nam vận hành hoàn toàn bằng LNG, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn quốc tế, khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng hiện đại, bền vững của Việt Nam.

Dự án điện khí có công suất lớn nhất và tổ máy lớn nhất Việt Nam

Với tổng công suất 1.624 MW, NT3&4 hiện là cụm nhà máy điện khí có công suất lớn nhất cả nước. Mỗi nhà máy sở hữu một tổ máy 812 MW – mức cao nhất hiện nay tại Việt Nam – thể hiện khả năng hấp thụ và vận hành công nghệ phát điện khó tiên tiến quy mô lớn.

Ứng dụng công nghệ hiện tuabin hiện đại nhất thế giới và có hiệu suất phát điện cao nhất

Tuabin khí 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) là điểm nhấn công nghệ của dự án, với hiệu suất vượt trội. khả năng chịu nhiệt lớn và đáp ứng các chuẩn vận hành tiên tiến của ngành điện khí. Nhờ công nghệ này, hai nhà máy đạt hiệu suất phát điện trên 62%, giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 và trở thành nhà máy điện khí sở hữu nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

Lựa chọn tổng thầu EPC nhanh nhất

Quá trình lựa chọn tổng thầu của dự án đã lập kỷ lục khi hoàn thành chỉ trong thời gian 11 tháng - ngắn nhất đối với một dự án có quy mô lớn, dù diễn ra trong giai đoạn chuỗi cung ứng và hạn chế tiếp xúc do dịch Covid-19.

Tỷ lệ tham gia của nhà thầu Việt Nam cao nhất trong dự án điện khí công nghệ cao

Trong gói thầu EPC, LILAMA đảm nhận gần 40% khối lượng công việc – khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng lên trong các dự án phức tạp.

Dự án điện LNG đầu tiên thu xếp gần 1 tỷ USD vốn vay quốc tế không có bảo lãnh Chính phủ

NT3&4 là dự án LNG đầu tiên tại Việt Nam huy động được nguồn vốn quốc tế lớn mà không sử dụng bảo lãnh của Chính phủ. Việc nhiều định chế tài chính quốc tế tham gia cho vay thể hiện sự tin tưởng vào năng lực tài chính, quản trị và nền tảng pháp lý của PV Power.

Suất đầu tư tối ưu trong các dự án LNG điện khí hiện nay

Với việc áp dụng công nghệ hiện đại và thiết bị tiên tiến, NT3&4 đạt suất đầu tư tối ưu. Đây là kết quả của quá trình quản lý chi phí chặt chẽ, đàm phán hiệu quả và phát huy nội lực trong nước, giúp tối ưu tổng mức đầu tư.

Với 10 dấu ấn nổi bật, NT3&4 không chỉ là hai nhà máy điện khí LNG đầu tiên, mà còn là mô hình mẫu cho các dự án điện khí tương lai, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của PV Power trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.