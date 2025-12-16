ISOFH tổ chức sự kiện "Chạm để vươn mình trong kỷ nguyên số" đánh dấu cột mốc 10 năm

10 năm bền bỉ kiến tạo Hệ sinh thái Y tế thông minh

Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới, ngành y tế Việt Nam cũng chứng kiến sự thay đổi vượt bậc nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

ISOFH được thành lập với sứ mệnh ứng dụng công nghệ để tái thiết kế quy trình khám chữa bệnh, giúp bệnh viện vận hành thông minh hơn, minh bạch hơn và hướng đến người bệnh nhiều hơn.

Từ các giải pháp lõi như Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) đến các nền tảng kết nối trực tiếp người bệnh và bác sĩ (IVIE – Bác sĩ ơi), ISOFH đã từng bước xây dựng nên một hệ sinh thái y tế số thông minh, kết nối đồng bộ giữa bệnh viện – bác sĩ – người bệnh.

Các giải pháp của ISOFH hiện đang được triển khai tại nhiều bệnh viện tuyến đầu và cơ sở y tế lớn trên cả nước, góp phần giảm tải áp lực hành chính, chuẩn hóa và tối ưu quy trình khám chữa bệnh và nâng cao trải nghiệm của người bệnh trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe.

Hành trình 10 năm qua của ISOFH đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số như Sao Khuê, giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam và sự tin tưởng của hàng triệu người dùng.

"Chạm" công nghệ để "vươn mình" ra biển lớn

Cùng với chương trình chuyển đổi số quốc gia, y tế được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên trọng tâm. Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay: "Chạm để vươn mình trong kỷ nguyên số" mang thông điệp mạnh mẽ về bước chuyển mình của ISOFH trong giai đoạn mới.

"Chạm" không chỉ là sự tương tác trên các màn hình cảm ứng hay ứng dụng di động, mà còn là chạm đến những công nghệ lõi tiên tiến nhất (AI, Big Data, Cloud), chạm đến nhu cầu thực tiễn: thấu hiểu khó khăn, áp lực và kỳ vọng của đội ngũ y tế cũng như người bệnh; và chạm đến chuẩn mực quốc tế: hướng tới các tiêu chuẩn bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, an toàn dữ liệu và trải nghiệm người dùng toàn diện. Từ những điểm "chạm" đó, ISOFH khẳng định quyết tâm vươn mình mạnh mẽ hơn, bứt phá giới hạn để góp phần đưa y tế số Việt Nam vươn tầm khu vực, trở thành hình mẫu về chuyển đổi số y tế trong khu vực ASEAN.

Tại sự kiện, ban lãnh đạo ISOFH sẽ tổng kết những dấu mốc và thành tựu nổi bật trong 10 năm qua; đồng thời công bố tầm nhìn 2030 và chiến lược phát triển mới, tập trung xây dựng hệ sinh thái Bệnh viện số thông minh toàn diện.

Trong đó, định hướng lộ trình ứng dụng sâu rộng hơn AI và tự động hóa để trở thành "trợ lý thông minh" cho bác sĩ và nhân viên y tế ở mọi khâu: từ tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi sau điều trị. Tất cả nhằm hướng đến một mục tiêu chung: tối ưu vận hành bệnh viện, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế và mang lại trải nghiệm khám chữa bệnh thông minh, hiện đại cho người dân Việt Nam.

Sự kiện "Chạm để vươn mình trong kỷ nguyên số"

Chương trình kỷ niệm ISOFH 10 năm "Chạm để vươn mình trong kỷ nguyên số" sẽ được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của lãnh đạo các Bộ, Ngành, ban giám đốc các bệnh viện đầu ngành, các đối tác công nghệ chiến lược cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. Sự kiện không chỉ là dịp để ISOFH tri ân những đơn vị đã tin tưởng đồng hành, mà còn là diễn đàn uy tín để cùng chia sẻ tầm nhìn, xu hướng và giải pháp, mở ra một giai đoạn phát triển mới rực rỡ hơn cho công cuộc chuyển đổi số y tế tại Việt Nam.