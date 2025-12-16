Từ ngày Chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu “hy sinh” lợi ích cá nhân ngắn hạn đổi lại lợi ích dài hạn cho cổ đông, PDR đã giảm gần 23%

Kết phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đóng cửa ở mức giá 19.000 đồng/cp, giảm 3,55%.

Trước đó, ngày 29/8/2025, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt đã đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn 5/9 đến 18/9/2025. Ghi nhận trong giai đoạn này, cổ phiếu PDR có khối lượng giao dịch thỏa thuận 88,4 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 2.121 tỷ đồng, bình quân 23.992 đồng/cp. Ước tính, ông Đạt đã thu về trên 2.100 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Trước giao dịch, ông Đạt nắm giữ hơn 359 triệu cổ phiếu (tương đương 36,72%). Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu đơn vị (36,7% vốn) xuống còn 271,8 triệu đơn vị (27,7%), vẫn là cổ đông lớn nhất. Tổng tỷ lệ cổ phần sở hữu của vị Chủ tịch và Phát Đạt Holdings tại PDR là 36,45%.

Phát Đạt cho biết bản chất của thương vụ này là một lựa chọn chủ động. Ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.﻿

Ông Đạt khẳng định: “Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.”

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PDR đã giảm gần 23% kể từ ngày 29/8, tương ứng với vốn hóa thị trường giảm hơn 5.400 tỷ đồng.﻿

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận 964,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 201,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng hơn 450% và 31% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Theo ﻿nghị quyết về kế hoạch kinh doanh 2026-2030, Phát Đạt xây dựng kế hoạch tổng doanh thu giai đoạn 5 năm tới là 44.848 tỷ đồng (tương đương hơn 1,5 tỷ USD) và lợi nhuận sau thuế là 11.812 tỷ đồng.

Kế hoạch ghi nhận doanh thu năm 2026 ở mức 3.541 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch năm 2025. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng được đặt ra ở mức cao trong các năm tiếp theo, với doanh thu năm 2030 dự kiến đạt 16.297 tỷ đồng (gấp 4,6 lần năm 2026) và lợi nhuận sau thuế đạt 4.114 tỷ đồng (gấp 4 lần năm đầu chu kỳ).

Để đạt được con số doanh thu hơn 1,5 tỷ USD như kế hoạch, Phát Đạt dựa vào danh mục 6 dự án trọng điểm, theo đó thu về từ các dự án là 35.525 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện chỉ có 2 dự án là Bắc Hà Thành và Thuận An 1 có doanh thu, các dự án còn lại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý, cụ thể:

Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (Gia Lai) - tên thương mại ICONIC Quy Nhơn, là dự án duy nhất đang có hoạt động bán hàng và ghi nhận doanh thu thực tế hơn 400 tỷ đồng trong quý 3/2025.

Đối với dự án Thuận An 1 (Bình Dương), dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025, nhưng Phát Đạt đã chuyển nhượng phần lớn vốn góp và chuyển thành công ty liên kết, do đó nguồn thu chủ yếu đến từ doanh thu tài chính.

Trong khi đó, các dự án lớn khác như Hàn River (Đà Nẵng) dự kiến triển khai xây dựng bến thủy nội địa giai đoạn 1 từ 2025-2030.

Các dự án Khu du lịch Poulo Condor (Côn Đảo) và Khu phức hợp Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý hoặc chưa triển khai xây dựng đồng loạt.

Dự án mới tại số 239 Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) cũng chỉ vừa hoàn tất thủ tục mua lại cổ phần và cần thời gian để triển khai, tổng giá trị dự kiến theo PDR khoảng 5.500 tỷ đồng.

Trong quá khứ, cuối năm 2022, giữa bối cảnh khủng hoảng nợ trái phiếu bao trùm toàn thị trường, ông Đạt cũng đã từng bán tài sản cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ. Chính quyết định dũng cảm ấy đã đưa Phát Đạt sớm thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng, giữ vững niềm tin trước các bên liên quan và lấy lại đà phục hồi nhanh hơn.