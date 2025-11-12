Phát Đạt muốn rút 99% vốn khỏi công ty sở hữu khu đất “vàng” 3 mặt tiền ở Đà Nẵng, giá không dưới 1.100 tỷ đồng

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con là CTCP Đầu tư Bắc Cường, với mức giá dự kiến trên 1.100 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt được ủy quyền đại diện PDR trong việc tìm kiếm đối tác, đàm phán giá, lựa chọn thời điểm, phương thức chuyển nhượng và ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

Công ty Bắc Cường có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Phát Đạt nắm giữ 99%. Doanh nghiệp này đang sở hữu khu đất “vàng” rộng hơn 2.700 m² tại số 223–225 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng — vị trí được đánh giá đắc địa khi có tới 3 mặt tiền giáp các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng và Lê Hồng Phong.

Phát Đạt đã chi 640 tỷ đồng để đầu tư vào dự án này tính đến cuối quý III/2025, bao gồm chi phí chuyển nhượng, quyền sử dụng đất và xây dựng hạ tầng. Trước đó, năm 2021, PDR đã mua lại 99% vốn tại Bắc Cường, trở thành đơn vị nắm quyền phát triển toàn diện dự án.

Theo báo cáo thường niên 2024, dự án Trần Phú – Đà Nẵng đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 và cấp phép xây dựng. Trong năm 2025, công ty dự kiến tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch phân khu và hạ tầng trước khi tiến hành bước tiếp theo.

Trước khi chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Bắc Cường, trước đó, ngày 27/10/2025, Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng 79% vốn tại công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1. Đáng chú ý, công ty này mới được thành lập vào ngày 4/9/2025, tức chưa đầy 2 tháng.

Công ty Thuận An 1 có trụ sở tại số 39 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM – cùng địa chỉ với PDR. Hoạt động kinh doanh chính là phát triển bất động sản, với ông Bùi Quang Anh Vũ giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Vốn điều lệ của công ty là 250 tỷ đồng, trong đó PDR nắm 99% và ông Trần Phước An nắm 1%. PDR cho biết việc thành lập công ty con nhằm mở rộng mảng phát triển đô thị cao tầng tại khu vực Bình Dương, chuẩn bị cho chiến lược giai đoạn 2026–2030.

Dự án khu nhà ở phức hợp Thuận An 1&2 có tổng diện tích hơn 44.677 m², trong đó Thuận An 1 chiếm gần 18.147 m², gồm 39 tầng nổi và 3–4 tầng hầm, cung cấp gần 2.700 căn hộ và shophouse. Công ty đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với dự án Thuận An 1 vào cuối tháng 4/2025 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 9/5/2025.