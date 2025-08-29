Đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu dự thu 2.000 tỷ, Chủ tịch Phát Đạt nói “hy sinh lợi ích cá nhân ngắn hạn”

Ngày 29/8/2025, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thoả thuận, thời gian dự kiến từ 5/9 đến 3/10/2025.

Trước giao dịch, ông Đạt nắm giữ hơn 359 triệu cổ phiếu (tương đương 36,72%). Sau khi hoàn tất, sở hữu dự kiến giảm còn 271 triệu cổ phiếu (tương đương 27,7%).

﻿Kết phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu PDR có giá là 24.550 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, ông Đạt sẽ thu về khoảng 2.100 tỷ đồng sau khi bán 88 triệu cổ phiếu.

Phát Đạt cho biết bản chất của thương vụ này là một lựa chọn chủ động. Ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.﻿

Ông Đạt khẳng định: “Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.”

Cuối năm 2022, giữa bối cảnh khủng hoảng nợ trái phiếu bao trùm toàn thị trường, ông Đạt cũng đã từng bán tài sản cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ. Chính quyết định dũng cảm ấy đã đưa Phát Đạt sớm thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng, giữ vững niềm tin trước các bên liên quan và lấy lại đà phục hồi nhanh hơn.

Lần này, với gần 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về, ông Đạt góp phần chuẩn bị “bệ phóng” cho kế hoạch bứt phá của Phát Đạt ngay khi thị trường đang chuyển biến tích cực.

Bên cạnh loạt dự án đang triển khai, Phát Đạt vừa quyết định đẩy mạnh hướng đi mới hướng về khu vực trung tâm các đô thị lớn thông qua đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi đô thị TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Nội.

Với quyết định mang tính chiến lược đó, ban lãnh đạo của Phát Đạt cho biết đang chuẩn bị nguồn tài chính rất mạnh cùng hành động khẩn trương và quyết đoán.

Sau chuyển nhượng, hiện ông Đạt vẫn là cổ đông lớn nhất của Phát Đạt với tỷ lệ nắm giữ 36,45% cổ phần. Điều đó khẳng định rõ ông không chỉ là người sáng lập, mà còn là nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân ngắn hạn để tối ưu lợi ích chung của Công ty. Với triết lý “tốc độ phải đi cùng kỷ luật”, ông Nguyễn Văn Đạt đang cho thấy sự quyết liệt trong việc kiến tạo chiến lược tăng trưởng bứt phá cho Phát Đạt như đã công bố.