Bộ Công an trực tiếp điều tra quy trình xả lũ Thủy điện Sông Ba Hạ

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng rất lớn vào ngày 19/11

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai diễn ra chiều ngày 19/12/2025, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chính thức thông báo về các vấn đề liên quan đến quy trình vận hành liên hồ chứa và trách nhiệm của các đơn vị thủy điện trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Tâm điểm của dư luận đang đổ dồn về Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, đơn vị vận hành nhà máy thủy điện bậc thang cuối cùng trên sông Ba, nơi ghi nhận lưu lượng xả lũ ở mức chưa từng có trong lịch sử vận hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái chủ trì buổi họp báo

Thông tin đáng chú ý nhất được đưa ra tại cuộc họp là việc Bộ Công an đã trực tiếp vào cuộc làm việc về quy trình vận hành xả lũ của đơn vị này. Trả lời câu hỏi của báo chí về nghi vấn có hay không sự bất thường trong hoạt động xả lũ góp phần gây ngập lụt diện rộng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết việc điều hành xả lũ về nguyên tắc phải tuân thủ các quy định rất chặt chẽ, tuy nhiên các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đang trong quá trình điều tra, xác minh cụ thể và sẽ công bố khi có kết luận chính thức.

Dữ liệu vận hành cho thấy, trong cao điểm đợt mưa lũ từ ngày 18 đến 22/11/2025, lưu lượng nước về hồ và mức xả lũ đã phá vỡ mọi kịch bản ứng phó trước đây. Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 19/11, Thủy điện Sông Ba Hạ đã thực hiện xả lũ với lưu lượng lên tới 16.100 m3/giây. Đây là con số kỷ lục, tạo ra áp lực khổng lồ lên vùng hạ du (thuộc khu vực tỉnh Phú Yên cũ), nơi vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lượng mưa lớn kéo dài. Liên quan đến công tác nhân sự tại doanh nghiệp này, tính đến ngày 1/12, Công ty đã phải thông qua phương án nhân sự tạm thời để duy trì điều hành hoạt động, sau khi Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú cùng một số nhân sự chủ chốt nghỉ phép để phục vụ công tác làm việc với cơ quan chức năng.

Hậu quả của đợt thiên tai kết hợp với diễn biến thủy văn phức tạp này là những con số thiệt hại rất lớn. Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 113 người tử vong, trong đó 101 trường hợp chết do nguyên nhân trực tiếp từ mưa lũ. Về kinh tế, tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới hơn 7.000 tỷ đồng, bao gồm sự tàn phá nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi, hàng ngàn căn nhà bị ngập sâu hoặc sập đổ, cùng diện tích lớn hoa màu và vật nuôi bị mất trắng.

Về công tác cảnh báo, chính quyền địa phương khẳng định Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã duy trì cơ chế cập nhật thông tin xả lũ và thời tiết với tần suất 30 phút/lần gửi đến người dân. Tuy nhiên, thực tế hiện trường cho thấy lượng mưa quá lớn cộng hưởng với dòng chảy xiết đã cô lập nhiều khu vực, vô hiệu hóa các phương án tiếp cận bằng phương tiện cứu hộ thông thường.

Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nguồn lực thực hiện chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng phát động để tái thiết cơ sở hạ tầng và ổn định đời sống dân sinh, đồng thời cam kết sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm trước Chính phủ và người dân sau khi có kết quả rà soát cuối cùng.