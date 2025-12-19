Kinh Bắc City khởi công khu công nghiệp Phú Bình 675ha tại Thái Nguyên

Ngày 19/12/2025, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City - KBC) đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố sẽ khởi công, khánh thành vào ngày 19 tháng 12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Dự án KCN Phú Bình có quy mô 675ha thuộc địa bàn các xã Phú Bình, Tân Hòa, Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên và có 1 vị trí vô cùng đắc địa.

- Nằm giáp tuyến đường vành đai 5 kết nối Thái Nguyên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh.

- Cách cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên 10 km (10’ di chuyển) qua nút giao Yên Bình;

- Cách sân bay quốc tế Nội Bài 40 Km (30’ di chuyển);

- Cách Cảng Đa Phúc 23km (25’ di chuyển);

- Cách TP. Hà Nội 65km (50’ di chuyển);

- Cách Cảng Hải Phòng 130km (2h 10’ di chuyển);

- Cách cửa khẩu Hữu Nghị 140 km (2h30’ di chuyển);

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng giao thông đồng bộ, vị trí kết nối thuận lợi tới Hà Nội, Bắc Ninh và các tuyến giao thương trọng điểm, KCN Phú Bình còn tận dụng lợi thế của tỉnh Thái Nguyên về nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng đào tạo cao.

Tỉnh Thái Nguyên có nhiều cơ sở đào tạo: trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Theo đánh giá chung, lực lượng lao động là điểm mạnh lớn của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt tỉnh chú trọng đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ cao. Đây là một trong những lợi thế để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao như điện tử, chế tạo, bán dẫn. Lực lượng lao động trong tỉnh (15 tuổi trở lên) khoảng 610-620 nghìn người.

KCN Phú Bình được quy hoạch trở thành trung tâm sản xuất – logistic của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Dự án ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến – chế tạo, sản xuất năng lượng và vật liệu mới, khai thác lợi thế kết nối với Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, đóng góp cho chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thái Nguyên và khu vực.

Khu công nghiệp Phú Bình được định hướng trở thành điểm đến chiến lược thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào tỉnh Thái Nguyên . Tổng công ty Kinh Bắc tập trung thu hút các tập đoàn và doanh nghiệp FDI hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ cao, sản xuất ô tô và linh kiện, cơ khí chính xác, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đây đều là những ngành sản xuất mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại của tỉnh Thái Nguyên, bảo đảm tiêu chí công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và giá trị gia tăng cao.

Việc thu hút và triển khai các dự án FDI quy mô lớn tại KCN Phú Bình sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hình thành hệ sinh thái sản xuất – dịch vụ đồng bộ, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ công nghiệp, hạ tầng logistics và chuỗi cung ứng địa phương.

Đồng thời, các dự án này sẽ góp phần tạo ra hàng nghìn việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Thái Nguyên.