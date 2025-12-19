Thủ tướng trao tặng phần thưởng cao quý cho Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả tại sự kiện trọng đại của đất nước

Thủ tướng phát biểu tại Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình. Ảnh: VGP

Sáng nay (19/12), Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đồng loạt được tổ chức. Sự kiện trọng đại này diễn ra tại 79 điểm cầu trực tuyến và trực tiếp trên cả nước. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội. Đây cũng là điểm cầu trung tâm tại sự kiện quan trọng này.

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 234 dự án trên cả nước vào sáng nay, Thủ tướng cho biết đây là hoạt động tiếp nối hai đợt khởi công, khánh thành hạ tầng lớn trong năm 2025. Trong đợt này, cả nước có 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật, với tổng vốn hơn 378.000 tỷ đồng và 148 công trình được khởi công, với tổng vốn trên 3 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Theo người đứng đầu Chính phủ, các dự án lần này có ba "điểm nhất". Cụ thể: Tổng mức đầu tư lớn nhất, hơn 3,4 triệu tỷ đồng; tỷ lệ vốn tư nhân cao nhất, gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%; và dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic, với khoảng 925.000 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt trong năm 2025, nước ta đã triển khai 564 công trình, dự án, với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm 74,6%. Đáng chú ý, có gần 140 công trình lớn đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh cùng với việc hoàn thành hàng nghìn km cao tốc, các dự án cảng biển, sân bay, năng lượng, bệnh viện và nhà ở xã hội, việc khởi công các công trình mới mang tầm nhìn dài hạn như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic, các tuyến đường sắt chiến lược và dự án phục vụ APEC 2027 đang tạo nền tảng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại của đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng trao tặng huân chương cho Tập đoàn Sơn Hải và Tập đoàn Đèo Cả

Đặc biệt, ghi nhận thành tích của các tập thể tham gia các công trình trọng điểm quốc gia, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 tập thể đã có thành tích trong phong trào "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đơn vị có thành tích nổi bật. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể được tặng thưởng, bao gồm: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) và các Công ty CP Lizen, Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Đèo Cả, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Trong đó, tại lễ khởi công, khánh thành 5 công trình trọng điểm ở tỉnh Khánh Hòa sáng nay, thông xe kỹ thuật 20 km đầu tuyến Dự án thành phần 1 – đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Dự án này có tổng chiều dài 32 km, tổng vốn đầu tư 5.333 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng đoạn 20 km đầu tuyến do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công đã hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch.

Đồng thời, cũng trong sáng nay, tại tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, với tổng mức đầu tư 14.475 tỷ đồng. Dự án dự kiến thời gian thi công 25 tháng, hoàn thành vào ngày 31/12/2027 và thời gian thu phí là 23 năm 9 tháng.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải thể hiện quyết tâm thi công, hoàn thành và đưa cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc về đích kế hoạch. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trong khi đó, hôm nay, Tập đoàn Đèo Cả cũng đồng loạt khởi công và thông tuyến nhiều dự án giao thông trọng điểm trên cả nước, với tổng vốn đầu tư vượt 85.000 tỷ đồng. Các dự án này trải dài từ miền núi phía Bắc đến Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Trong đó, Đèo cả vừa chính thức thông tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (giai đoạn 1).

Cao tốc có tổng mức đầu tư khoảng 14.300 tỷ đồng, chiều dài 93,35 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Đồng thời, thông tuyến dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dài gần 59,87km, với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây là dự án đóng vai trò kết nối trực tiếp khu vực cửa khẩu quốc tế với mạng lưới cao tốc quốc gia.

Thông tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng từ ngày 19/12/2025. Ảnh: Đèo Cả

Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, Đèo Cả chính thức khởi công dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.172 tỷ đồng, chiều dài hơn 96 km, đi qua TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Khi hoàn thành vào năm 2028, dự án được kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông trên trục kết nối huyết mạch giữa TP HCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.