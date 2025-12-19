Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khởi công siêu dự án 855.000 tỷ: Tỷ phú Trần Bá Dương và liên danh các tập đoàn tỷ đô cam kết hiện thực hóa giấc mơ sông Hồng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - Ảnh: VGP/HT

Sáng nay (19/12), tại phường Phú Thượng (Hà Nội), lễ khởi công dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã diễn ra trang trọng trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ảnh: Đại biểu nhân dân

Sự kiện có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Theo định hướng quy hoạch được công bố, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Buổi lễ có sự quy tụ của các lãnh đạo tập đoàn trong liên danh nhà đầu tư (gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát) triển khai dự án này.

Ảnh: Đại biểu nhân dân

Cụ thể, đại diện cho các tập đoàn kinh tế tư nhân tham gia dự án có Tỷ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Đại diện MIK Group là ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam.

Ảnh: Phạm Thắng - Đại biểu nhân dân

Về phía Tập đoàn Hòa Phát, đại diện tham dự là ông Hoàng Quang Việt - Thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Ông Nguyễn Tất Thắng - PTGĐ- Thành viên HĐQT Tập đoàn T&T Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP đầu tư Đại Quang Minh.

Đây là những tập đoàn đa ngành có tiềm lực tài chính hàng đầu Việt Nam hiện nay.﻿

Ảnh: Phạm Thắng - Đại biểu nhân dân

Sự xuất hiện của dàn lãnh đạo cấp cao này thể hiện cam kết nguồn lực mạnh mẽ của liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Hòa Phát - THACO - T&T Group đối với tính khả thi của dự án.

Cấu trúc dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập, quy hoạch bài bản nhằm khai thác tối đa tiềm năng khu vực.

Phối cảnh tổng thể trục cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội

Cụ thể, Dự án thành phần 1 tập trung vào Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng, được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường (Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng). Hạng mục này bao gồm tuyến đại lộ Tả Hồng dài 35,78km với quy mô 4-10 làn xe; đường cảnh quan ven sông dài 29km và hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan rộng 2.250 ha.

Đối trọng ở phía bên kia là Dự án thành phần 2 - Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng, chạy dọc từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở qua 9 xã, phường. Tuyến đại lộ Hữu Hồng được thiết kế dài 44,82km với quy mô 8-10 làn xe, đi kèm 19km đường cảnh quan và 4 cụm công viên ven sông rộng 1.004 ha.

Điểm nhấn hiện đại của công trình nằm ở Dự án thành phần 3 với hạng mục Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km. Việc thiết lập tuyến đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài. Cuối cùng, Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ dưới hình thức các khu chung cư cao tầng, ưu tiên tái định cư cho người dân.

Việc đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng được đánh giá là công trình hạ tầng đô thị trọng điểm, thực hiện đúng chủ trương của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Khi hoàn thành, Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng sẽ hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội. Đây sẽ là biểu trưng cho một Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Dự án dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030).