Quỹ chính phủ Thụy Điển rót 20 triệu USD vào một công ty tài chính Việt vừa báo lãi tăng 68%, nợ xấu dưới 1%

19-12-2025 - 14:09 PM | Doanh nghiệp

Kết thúc quý 3/2025, tổng tài sản của công ty tiệm cận mốc 72.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với đầu năm, đưa quy mô của EVF lên vị trí dẫn đầu trong nhóm các công ty tài chính niêm yết.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Quỹ đầu tư phát triển của Chính phủ Thụy Điển (Swedfund) cho biết tổ chức này vừa hoàn tất khoản cho vay đối với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance - mã CK: EVF trị giá 20 triệu USD.

Đây là một phần trong gói tài chính tổng trị giá 40 triệu USD được thu xếp bởi Ngân hàng Phát triển Áo (OeEB) và Swedfund, đánh dấu bước đi tiếp theo của dòng vốn ngoại vào thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu tín dụng xanh đang gia tăng.

Theo cơ cấu giải ngân được công bố, nguồn vốn từ Swedfund được định hướng rõ ràng vào các mục tiêu phát triển bền vững. Cụ thể, 40% giá trị khoản vay được cam kết dành cho các dự án hành động vì khí hậu, bao gồm năng lượng tái tạo và giảm thiểu tác động môi trường. Khoảng 30% nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phần còn lại hỗ trợ tăng trưởng cho khối doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME).

Bà Jane Niedra, Giám đốc Tài chính Toàn diện tại Swedfund nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á nhưng đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa nhu cầu năng lượng và kiểm soát khí thải. Việc hợp tác với EVF nhằm giải quyết điểm nghẽn về vốn dài hạn cho phân khúc MSME, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế và tạo ra các giá trị bền vững.

Động thái rót vốn của quỹ ngoại diễn ra trong bối cảnh EVF đang ghi nhận những chuyển dịch đáng chú ý về cơ cấu kinh doanh.

Số liệu tài chính 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy doanh nghiệp này đang tận dụng lợi thế "ngành dọc" điện lực để mở rộng sang mảng tài chính xanh với sản phẩm chủ lực là tài trợ lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Kết thúc quý 3/2025, tổng tài sản của công ty tiệm cận mốc 72.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với đầu năm, đưa quy mô của EVF lên vị trí dẫn đầu trong nhóm các công ty tài chính niêm yết.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 905 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của EVF tại thời điểm 30/9/2025 ghi nhận ở mức 0,88%, một tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của thị trường tín dụng tiêu dùng hiện nay.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

