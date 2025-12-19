Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietjet cất nóc hangar chuẩn quốc tế, khai trương chuyến bay tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

19-12-2025 - 13:02 PM | Doanh nghiệp

Vietjet cất nóc hangar chuẩn quốc tế, khai trương chuyến bay tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Vietjet hôm nay ghi dấu hai cột mốc quan trọng tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với lễ cất nóc dự án hangar kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế và chuyến bay khai trương đầu tiên tới sân bay mới, khẳng định bước tiến chiến lược trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật hàng không hiện đại và bền vững.

Dự án hangar kỹ thuật của Vietjet, khởi công ngày 19/8/2025, thuộc Tổ hợp Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành với tổng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD, quy mô 8,4 ha. Công trình bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 được thiết kế, quản lý và giám sát bởi các tập đoàn quốc tế Mace (Anh Quốc) và Apave (Pháp), nổi bật với kết cấu thép không gian siêu trường, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành hàng không toàn cầu. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp hangar có khả năng tiếp nhận và bảo dưỡng đồng thời 6 tàu bay thân hẹp và 2 tàu bay thân rộng, hoặc 10 tàu bay thân hẹp.

Vietjet cất nóc hangar chuẩn quốc tế, khai trương chuyến bay tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành- Ảnh 1.



Chỉ trong 4 tháng, dự án hoàn thành cất nóc đúng tiến độ trong điều kiện thi công nhiều thách thức khẳng định năng lực triển khai nhanh, kỷ luật và quyết tâm cao của Vietjet cùng các đối tác quốc tế. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật nội địa, giảm chi phí bảo dưỡng ở nước ngoài, tăng hiệu quả khai thác đội bay, đồng thời tạo thêm việc làm và giá trị kinh tế cho khu vực phía Nam đất nước.

Song song với phát triển hạ tầng, Vietjet đã thực hiện chuyến bay khai trương tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, sự kiện ý nghĩa có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cũng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Chuyến bay VJ038, khai thác bằng Airbus A321neo, mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng, cất cánh từ Tân Sơn Nhất lúc 07h35 và hạ cánh tại Long Thành lúc 08h30 cùng ngày. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp đã bảo đảm chuyến bay an toàn, tiện nghi, đúng kế hoạch.

Với đội tàu bay mới, hiện đại và mạng bay rộng khắp trong nước và quốc tế, Vietjet tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn, cam kết đầu tư bền vững, vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật hàng không, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập của đất nước.

Trường An

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vjc, VietJet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Trần Đình Long nhấn nút dự án 10.000 tỷ: Sẽ ra lò thép ray "Made in Vietnam" sớm hơn một năm so với kế hoạch

Tỷ phú Trần Đình Long nhấn nút dự án 10.000 tỷ: Sẽ ra lò thép ray "Made in Vietnam" sớm hơn một năm so với kế hoạch Nổi bật

Đại gia Đức vừa bắt tay Vingroup làm đường sắt cao tốc: Thắng thầu từ Mỹ đến Ai Cập, 'găm giữ' đơn hàng kỷ lục 52 tỷ Euro

Đại gia Đức vừa bắt tay Vingroup làm đường sắt cao tốc: Thắng thầu từ Mỹ đến Ai Cập, 'găm giữ' đơn hàng kỷ lục 52 tỷ Euro Nổi bật

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đây là lần đầu tiên tôi thấy VNPT định hướng cho tương lai một cách rõ ràng, mạch lạc, đồng bộ và tự tin

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đây là lần đầu tiên tôi thấy VNPT định hướng cho tương lai một cách rõ ràng, mạch lạc, đồng bộ và tự tin

12:23 , 19/12/2025
HAGL dùng tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty con tại ngân hàng

HAGL dùng tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty con tại ngân hàng

11:57 , 19/12/2025
Tách tài liệu liên quan hành vi KOLs quảng cáo sữa giả Hiup để điều tra

Tách tài liệu liên quan hành vi KOLs quảng cáo sữa giả Hiup để điều tra

11:13 , 19/12/2025
150.000 tỷ đồng Sun Group "ồ ạt" dồn vào Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM và Phú Quốc nằm trong 5 dự án trọng điểm

150.000 tỷ đồng Sun Group "ồ ạt" dồn vào Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM và Phú Quốc nằm trong 5 dự án trọng điểm

10:49 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên