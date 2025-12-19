Đại gia Đức vừa bắt tay Vingroup làm đường sắt cao tốc: Thắng thầu từ Mỹ đến Ai Cập, 'găm giữ' đơn hàng kỷ lục 52 tỷ Euro

Mảng kinh doanh Giải pháp di động thông minh cho vận tải đường sắt (mobility) của Siemen Mobility là 1 trong 4 mảng kinh doanh cốt lõi thuộc tập đoàn Siemens. Các mảng còn lại là công nghiệp số (digital industries), hạ tầng thông minh (smart infrastructure), và y tế (healthineers).

Theo báo cáo thường niên của Siemens cho năm tài khóa 2025 (kết thúc tháng 9/2025), ﻿tổng doanh thu (revenue) là 78,9 tỷ Euro, tăng 4%, còn lợi nhuận sau thuế (net income) đạt 10,4 tỷ Euro, tăng 16%.

Trong đó, mảng vận tải đường sắt có đóng góp lợi nhuận sau thuế ít nhất trong 4 mảng với 1,1 tỷ Euro, tăng 8%.

Trong năm tài khóa 2025, mảng vận tải đường sắt nhận về đơn hàng (orders) 17 tỷ Euro, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Còn doanh thu (revenue) đạt 12,4 tỷ Euro, tăng 9%.

Tức là biên lợi nhuận (profit margin) của phân khúc này duy trì ổn định ở mức 8,8%.

﻿Siemens cho biết sự tăng trưởng đơn hàng được thúc đẩy bởi các hợp đồng đường sắt quy mô lớn mà Siemens Mobility giành được trên toàn cầu, bao gồm 3,5 tỷ Euro ở Ai Cập theo thỏa thuận khung sẵn có; 1,7 tỷ Euro cho tàu tốc độ cao và các dịch vụ liên quan tại Hoa Kỳ; 0,6 tỷ Euro tại Hoa Kỳ cho đầu máy xe lửa chế độ kép (dual-mode) và đầu máy xe lửa chạy điện-pin (battery-electric), và 0,7 tỷ Euro cho cơ sở hạ tầng đường sắt và bảo trì ở Anh.

Từ đó, Siemens Mobility đã củng cố dự trữ đơn hàng (Backlog) lên tới 52 tỷ Euro vào cuối năm tài khóa 2025 (tăng từ 48 tỷ Euro năm 2024). Dự kiến, khoảng 12 tỷ EUR từ dự trữ này sẽ được chuyển đổi thành doanh thu trong năm tài khóa 2026.

Ngày 17/12, VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Đồng thời VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết Thỏa thuận Khung cung cấp Tàu và các Hệ thống liên quan cho Dự án Đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và Tuyến Bến Thành – Cần Giờ.

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility.