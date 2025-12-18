Sun Group được phê duyệt dự án "hồi sinh" sông Tô Lịch với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) là đơn vị trúng thầu, với tổng mức đầu tư của dự án hơn 4.665 tỷ đồng. Dự án dự kiến chính thức được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Dự án "Cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch" được triển khai dọc theo toàn tuyến sông Tô Lịch, đi qua nhiều phường, xã thuộc các quận, huyện của Hà Nội, bao gồm Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Đây là khu vực có mật độ dân cư cao và hạ tầng đô thị phức tạp.

Theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, nhà đầu tư có trách nhiệm huy động vốn để thực hiện xây dựng công trình, sau đó chuyển giao cho Nhà nước theo quy định. Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Quy mô và tổng mức đầu tư của dự án được xác định trên cơ sở nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án dự kiến kéo dài từ năm 2025 đến năm 2028.﻿

Theo các nội dung được công bố, dự án tập trung vào việc cải tạo, chỉnh trang và tái thiết toàn bộ không gian công viên hai bên bờ sông Tô Lịch. Các hạng mục chính bao gồm hệ thống đường dạo, vỉa hè, quảng trường và một số công trình điểm nhấn như cầu đi bộ, bến thuyền, đài vọng cảnh và nhà trưng bày lịch sử. Không gian công viên tuyến được định hướng là không gian công cộng phục vụ sinh hoạt đô thị.﻿

Tập đoàn Sun Group cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế để triển khai dự án. Phương án thiết kế được giới thiệu là kết hợp giữa các yếu tố kiến trúc truyền thống và hiện đại, đồng thời bổ sung hệ thống cây xanh và thực vật thủy sinh nhằm cải thiện cảnh quan khu vực ven sông.

Các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định, giám sát quá trình lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết và thực hiện hợp đồng dự án, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về tiến độ, quy hoạch, chất lượng, môi trường và an toàn theo quy định.

Dự án cải tạo, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch là một trong các dự án chỉnh trang đô thị được triển khai theo hình thức hợp tác công tư tại Hà Nội, với mục tiêu cải thiện không gian công cộng và cảnh quan đô thị dọc tuyến sông.