MoMo góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh tại metro với mô hình QR Tap & Go

Hà Nội đặt chỉ tiêu 19.3 triệu lượt khách trong năm 2025 và hoàn thành chỉ sau nửa năm, cho thấy metro đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và trở thành lựa chọn quen thuộc trong lộ trình di chuyển hằng ngày của người dân.

Tuy vậy, để metro thật sự trở thành lựa chọn đại chúng, trải nghiệm của người dùng phải được tối giản ở mọi điểm chạm. Việc xếp hàng mua vé, thao tác trên máy bán vé tự động hay chuẩn bị tiền mặt vẫn là những rào cản khiến nhiều người đặc biệt là nhóm lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ ngần ngại khi lựa chọn phương tiện công cộng mới. Trong bối cảnh đó, phương thức thanh toán không tiền mặt như QR Tap & Go cho phép người dân quét mã để qua cổng ngay đang dần trở thành giải pháp giúp metro trở nên dễ tiếp cận hơn, đúng nhịp sống đô thị nhanh và linh hoạt.

Mong muốn đồng hành cùng xu hướng di chuyển xanh đó, MoMo tiếp tục triển khai loạt hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đưa hình thức thanh toán đơn giản và quen thuộc tới hàng triệu người dùng. Thay vì phải tìm hiểu máy bán vé hay chuẩn bị tiền mặt, người dân chỉ cần mở MoMo, một nền tảng họ đã sử dụng thường xuyên để quét QR và đi qua cổng trong vài giây. Đây cũng là định hướng MoMo theo đuổi xuyên suốt 15 năm qua: làm dịch vụ tài chính trở nên bình dân, dễ tiếp cận và gần gũi với đời sống hàng ngày của người Việt.

Tích hợp thanh toán qua MoMo tại Metro Hà Nội: đơn giản hoá trải nghiệm di chuyển cho mọi người dân

Vừa qua, MoMo đã chính thức trở thành phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tai Metro Hà Nội. Theo đó, người dân có thể quét QR MoMo trực tiếp tại các nhà ga Metro để vào cổng nhanh chóng, không cần mua vé giấy hay thao tác trên máy bán vé tự động. Đây là bước mở rộng quan trọng sau khi MoMo triển khai phương thức này tại Metro TP.HCM trong đầu năm nay, góp phần giảm tải xếp hàng, hạn chế sai sót khi dùng tiền mặt và tạo sự thuận tiện cho những hành khách chưa quen công nghệ.

Để khuyến khích người dân trải nghiệm metro, MoMo giới thiệu ưu đãi "Miễn phí lượt đi đầu tiên qua Metro Hà Nội". Người dùng khi quét mã QR bằng MoMo tại cổng kiểm soát sẽ được hoàn tiền tương ứng theo điều kiện chương trình. Ưu đãi được thiết kế để bất kỳ ai từ người đi metro lần đầu đến những người di chuyển hằng ngày đều có thể thử nghiệm phương tiện công cộng mới mà không lo ngại về chi phí hay thao tác.

Đây là một bước tiến nhỏ nhưng mang lại tác động lớn: giúp nhiều nhóm người dùng, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người chưa quen các dịch vụ số, cảm thấy tự tin hơn khi tiếp cận giao thông công cộng hiện đại. Khi quá trình thanh toán trở nên thân thuộc, việc chọn metro sẽ trở thành lựa chọn tự nhiên trong hành trình di chuyển hằng ngày.

MoMo tại Digital Day 2025 (TP.HCM): mang tiện ích tài chính số vào đúng điểm chạm đô thị

Song song với Hà Nội, MoMo tiếp tục đưa phương thức thanh toán metro đến gần hơn với người dân TP.HCM thông qua Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức 2025. Được tổ chức ngay trong không gian tuyến Metro số 1, sự kiện cho phép hành khách trực tiếp trải nghiệm Tap & Go trong bối cảnh thực tế: chỉ cần mở MoMo, đưa điện thoại lên quét mã và qua cổng ngay, không cần vé giấy. Trải nghiệm đơn giản này được nhiều nhóm người dùng đón nhận từ người trẻ, nhân viên văn phòng đến người lớn tuổi nhờ tính đại chúng và sự thân thiện trong thao tác.

Người dân trải nghiệm tính năng QR Tap & Go trên MoMo tại sự kiện Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức 2025

Cũng tại sự kiện, MoMo triển khai ưu đãi dành cho khách hàng mới nhập mã MOMOHA khi mở ví lần đầu để nhận voucher miễn phí combo bắp nước CGV, tạo thêm động lực giúp những người chưa từng dùng MoMo có cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính số cũng như các tiện ích công cộng một cách tự nhiên.

Một thao tác quét QR tưởng như đơn giản nhưng có thể mở đường cho những thay đổi lớn hơn: tăng lượng người dùng metro, giảm áp lực giao thông, thúc đẩy thói quen di chuyển xanh và góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ: ""Sau hơn 15 năm phát triển, MoMo đã mở rộng từ một ứng dụng thanh toán di động thành nền tảng tài chính số phục vụ hơn 30 triệu người dùng, gắn với nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. MoMo nhìn nhận rằng những cải tiến trong thanh toán, dù nhỏ, khi được triển khai đúng thời điểm và đúng nhu cầu, có thể tạo ra tác động tích cực và bền vững đối với cách các đô thị vận hành. Việc phối hợp triển khai mô hình QR Tap & Go tại hệ thống metro Hà Nội và TP.HCM là một ví dụ cho cách công nghệ có thể hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp di chuyển hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Trong hành trình đó, MoMo mong muốn tiếp tục đóng vai trò là nền tảng công nghệ Việt đồng hành cùng các đối tác và cơ quan quản lý, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân."