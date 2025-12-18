HDCapital nâng sở hữu lên gần 17% vốn tại Petrosetco

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital) vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE).

Cụ thể, HDCapital đã mua vào thành công 3,5 triệu cổ phiếu PET trong phiên giao dịch ngày 17/12/2025 vừa qua.

Sau giao dịch, HDCapital đã tăng sở hữu cổ phiếu PET từ hơn 14,47 triệu cổ phiếu lên hơn 17,97 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 13,56% lên 16,84% vốn tại Petrosetco.

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu PET phiên giao dịch ngày 17/12/2025 là 31.350 đồng/cổ phiếu, ước tính HDCapital đã chi khoảng hơn 109,7 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Ảnh minh họa

Liên quan đến cổ phiếu PET, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố kết quả đấu giá cổ phần tại Petrosetco thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam, PVN).

Phiên đấu giá đã được tổ chức ngày 11/12/2025. Kết quả có 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua toàn bộ hơn 24,9 triệu cổ phần PET từ PVN, tương đương sở hữu 23,21% vốn điều lệ tại Petrosetco.

Giá trúng đấu giá bằng với giá khởi điểm là 36.500 đồng/cổ phần. Mỗi nhà đầu tư đăng ký mua từ 3-5 triệu cổ phần. Đấu giá thành công lô cổ phiếu trên, PVN thu về 909,4 tỷ đồng.

Mục đích thoái vốn là nhằm thực hiện đề án cơ cấu lại Petrovietnam giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1243 tháng 10/2023. Từ giờ đến hết 2025, PVN sẽ thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Petrosetco.

Về Petrosetco, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Từ năm 2020, tổng công ty trở thành đơn vị phân phối ủy quyền của Apple, từ đó lĩnh vực phân phối sản phẩm công nghệ (ITC) dần trở thành trụ cột kinh doanh.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, PET báo lợi nhuận sau thuế hơn 187 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ dù doanh thu giảm nhẹ 2% còn 14.216 tỷ đồng. Qua đó, công ty thực hiện được 69% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 1% mục tiêu lợi nhuận năm đồng thời cao hơn lợi nhuận của cả 3 năm trước.



