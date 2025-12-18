Retail Supreme giúp doanh số sản phẩm mới của MCH tăng tốc hai chữ số

Những chỉ số này cho thấy nền tảng Consumer – Tech đang phát huy hiệu quả thực chất, mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho Masan Consumer trong các giai đoạn tiếp theo.

Retail Supreme – trụ cột trong chiến lược Consumer – Tech

Đối với các doanh nghiệp hàng tiêu dùng, việc "ở sát thị trường" luôn là yếu tố then chốt để đảm bảo sản phẩm được phân phối đúng thời điểm, đúng giá và đúng cách tại điểm bán. Điều này càng quan trọng tại các thị trường đang phát triển như Việt Nam, nơi kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quyết định trong hoạt động tung sản phẩm mới cũng như duy trì tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn doanh nghiệp FMCG hiện nay chỉ nắm được thông tin đến cấp đại lý phân phối. Các hoạt động bán hàng và tiếp thị tại điểm bán lẻ truyền thống thường phải đi qua nhiều tầng nấc trung gian trước khi đến tay cửa hàng. Điều này dễ dẫn đến độ trễ và sai lệch về dữ liệu thị trường như doanh số, giá bán, tốc độ tiêu thụ hay phản ứng của người tiêu dùng. Chính những "điểm mù" này khiến việc tối ưu danh mục, triển khai sản phẩm mới và kiểm soát hiệu quả tại điểm bán trở thành thách thức lớn.

Nhận diện rõ bài toán đó, Masan Consumer đã triển khai Retail Supreme, mô hình phân phối trực tiếp đến điểm bán lẻ từ năm 2024, đóng vai trò trụ cột trong chiến lược Consumer – Tech dài hạn. Thông qua việc chủ động kết nối trực tiếp với hàng trăm nghìn điểm bán truyền thống trên toàn quốc, Retail Supreme giúp Masan Consumer nắm bắt dữ liệu thị trường theo thời gian thực, kiểm soát tốt hơn việc trưng bày, giá bán và tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Đây là nền tảng quan trọng để MCH nâng cao hiệu quả tung sản phẩm mới, tối ưu hoạt động phát triển thị trường và từng bước hiện đại hóa hệ thống bán lẻ truyền thống tại Việt Nam.

Vì sao Retail Supreme được triển khai vào thời điểm này?

Việc Masan Consumer tăng tốc Retail Supreme trong giai đoạn 2024–2025 đến từ hai điều kiện chín muồi. Thứ nhất, sự phát triển của công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cho phép xử lý khối lượng thông tin lớn từ thị trường một cách nhanh chóng, hỗ trợ việc ra quyết định chính xác hơn trong bán hàng và phát triển sản phẩm. Thứ hai, quy mô kinh doanh của Masan Consumer đã đạt ngưỡng đủ lớn để đầu tư đồng bộ vào hệ thống công nghệ, nhân sự và hạ tầng vận hành, đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư dài hạn.

Tính đến tháng 11/2025, Retail Supreme đã hoàn tất việc định danh khoảng 440.000 điểm bán lẻ tại 36 tỉnh, thành trên cả nước và triển khai phân phối trực tiếp đến 354.000 điểm bán. Trong số này, 254.000 điểm bán đã trở thành hội viên Retail Supreme, có thể tương tác và đặt hàng trực tiếp với Masan Consumer. Song song đó, MCH cũng tổ chức lại toàn bộ đội ngũ đại diện kinh doanh và phương thức bán hàng để phù hợp với mô hình mới.

Nhờ bao phủ trực tiếp điểm bán, Masan Consumer có thể triển khai kế hoạch tung sản phẩm mới nhanh và chính xác hơn, từ toàn hệ thống đến từng nhóm điểm bán trọng yếu theo khu vực hoặc quy mô. Việc nắm chắc dữ liệu tại điểm bán cũng giúp các hoạt động phát triển thị trường được thiết kế sát thực tế hơn, từ danh mục sản phẩm, trưng bày cho đến chương trình khuyến mại.

Các chỉ số vận hành cho thấy hiệu quả bước đầu của Retail Supreme. Doanh số các mặt hàng mới tại điểm bán tăng thêm khoảng 5% trong tháng 11/2025 và tăng thêm 11% vào giữa tháng 12/2025 so với tháng trước. Số lượng mặt hàng trên mỗi đơn hàng thành công tại điểm bán tăng 180% so với đầu năm 2025, trong khi số lượt viếng thăm cửa hàng bình quân của đại diện kinh doanh cũng tăng khoảng 20%.

Hoàn tất Giai đoạn I, sẵn sàng bước sang Giai đoạn II

Với những kết quả đạt được, Masan Consumer đã cơ bản hoàn tất Giai đoạn I của Retail Supreme – "bao phủ trực tiếp điểm bán" trong năm 2025. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp bước sang Giai đoạn II – "hiện đại hóa điểm bán", dự kiến triển khai mạnh từ năm 2026.

Trong giai đoạn tiếp theo, Retail Supreme sẽ tập trung khai thác chiều sâu của hệ thống hiện có: gia tăng số điểm bán được phục vụ trực tiếp, mở rộng số ngành hàng và mặt hàng tại mỗi điểm bán, nâng cao hiệu quả trưng bày và khai thác quầy kệ, đồng thời triển khai các chương trình phát triển thị trường có trọng tâm hơn nhằm tối ưu doanh thu trên từng điểm bán.

Song song đó, Masan Consumer sẽ đẩy mạnh chương trình "Hội viên Bán lẻ" và các ứng dụng quản lý bán hàng tại điểm bán, từng bước đồng bộ hóa trải nghiệm giữa điểm bán truyền thống và hệ thống bán lẻ hiện đại. Việc kết nối dữ liệu xuyên suốt từ bán hàng, kho vận đến sản xuất và cung ứng giúp nâng cao hiệu suất toàn chuỗi, qua đó kỳ vọng tạo thêm 3–5% giá trị gia tăng trên doanh thu và lợi nhuận.

Xa hơn, trong giai đoạn 2027–2030, Masan Consumer hướng tới hoàn thiện lộ trình Consumer – Tech, mở rộng kết nối trực tiếp đến người tiêu dùng và xây dựng một hệ sinh thái thống nhất từ sản xuất đến phân phối. Khi hàng trăm nghìn cửa hàng bán lẻ truyền thống được kết nối, nâng cấp phương thức vận hành và phục vụ người tiêu dùng hiệu quả hơn, giá trị tạo ra không chỉ dừng lại ở tăng trưởng của riêng doanh nghiệp. Retail Supreme, trong bức tranh đó, được xem là bước đi cụ thể góp phần hiện thực hóa tầm nhìn hiện đại hóa Việt Nam mà Tập đoàn Masan theo đuổi trong dài hạn, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho Masan Consumer và giá trị lâu dài cho cổ đông đồng hành.

Masan Consumer là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chấp thuận niêm yết, Masan Consumer đã thông báo cổ phiếu MCH dự kiến có phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE vào ngày 25/12/2025. Theo lộ trình, việc hủy giao dịch cổ phiếu MCH trên UPCoM là bước chuyển kỹ thuật cần thiết để hoàn tất thủ tục niêm yết, trong đó cổ phiếu Masan Consumer sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 17/12/2025 trước khi chính thức chuyển sàn.