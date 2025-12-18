Vietlott "vọt xà" chạm mốc cực "khủng", cơ hội cuối cùng thành tỷ phú năm 2025 chỉ còn tính bằng giờ

Vietlott Power 6/55 Jackpot 1 "vọt xà" 100 tỷ đồng

Cơn sốt xổ số Vietlott Power 6/55 đang nóng hơn bao giờ hết khi giải Jackpot 1 chính thức cán mốc 100 tỷ đồng sau kỳ quay số mở thưởng gần nhất nhưng không tìm được chủ nhân may mắn của giải thưởng. Kết quả xổ số Vietlott sẽ gọi tên ai là tỷ phú mới sẽ được biết ngay trong kỳ quay thưởng sắp tới.

Đáng chú ý, đây là ngưỡng tiền thưởng "vàng" bởi theo quy luật, khi giải thưởng vượt qua con số chín chữ số, lượng người chơi tham gia sẽ tăng mạnh. Chính tâm lý kỳ vọng vào một cú hích lớn đã khiến các điểm bán hàng trực tiếp cũng như nền tảng Vietlott SMS luôn trong tình trạng nhộn nhịp người truy cập và đặt mua.

Vietlott Power 6/55 vượt mốc 100 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở sức hút từ con số 100 tỷ, sự hấp dẫn của kỳ quay tới còn nằm ở hệ thống giải thưởng phụ vô cùng đa dạng. Trong khi Jackpot 1 đang tạm thời "ẩn mình", giải Jackpot 2 với giá trị hàng tỷ đồng và các giải phụ khác vẫn liên tục tìm được người chiến thắng, chứng minh rằng cơ hội may mắn luôn chia đều cho tất cả mọi người.

Gần đây, giải Jackpot 2 lại rất "có duyên" với người chơi trong tháng 12 này. Gần nhất là kỳ quay thưởng ngày 16/12/2025: Vietlott đã tìm thấy 01 khách hàng may mắn trúng Jackpot 2 với giá trị 3.870.275.450 VNĐ. Bộ số may mắn giúp chủ nhân này "đổi đời" là 07 - 36 - 37 - 38 - 52 - 55 và số vàng may mắn là 46.

Chỉ vài ngày trước đó, một người chơi khác cũng đã sở hữu tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Trước đó, kỳ quay ngày 02/12/2025 - thị trường cũng ghi nhận một vé trúng Jackpot 2 với giá trị gần 4,7 tỷ đồng.

Để hành trình tìm kiếm vận may trở nên trọn vẹn, người chơi cần lưu ý theo dõi lịch quay số mở thưởng Vietlott vào khung giờ 18h00 các ngày Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần . Việc lựa chọn mua vé tại các đại lý chính thống hoặc qua ứng dụng điện thoại không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp mà còn giúp người trúng thưởng bảo mật thông tin cá nhân một cách tuyệt đối.

Người trúng thưởng có 60 ngày để lĩnh thưởng. Khi trúng Jackpot trên 100 tỷ , chủ nhân sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 10 tỷ đồng) vào ngân sách địa phương.

Gần nhất, vào tháng 10/2025, Vietlott cũng đã trao giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá 179 tỷ đồng cho một nam giáo viên tại Đà Nẵng và một giải khác trị giá 36,7 tỷ đồng cho khách hàng tại Thanh Hóa. Người chơi đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và trách nhiệm xã hội.

Cách chơi Vietlott 6/55 Power chi tiết cho người mới

Để bắt đầu hành trình chinh phục giải thưởng Vietlott Power 6/55 100 tỷ đồng, người chơi cần nắm vững những phương thức tham gia từ cơ bản đến nâng cao.

Cách chơi cơ bản (Vé đơn)

Với mỗi thẻ chọn số trị giá 10.000 VNĐ, người chơi chỉ cần chọn 6 con số trong tập hợp từ 01 đến 55. Kết quả trúng thưởng sẽ dựa trên việc trùng khớp các con số với bộ số được quay thưởng chính thức:

Jackpot 1: Trùng cả 6 số chính.

Jackpot 2: Trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt (số vàng).

Cách chơi Bao

Nếu bạn muốn nâng cao xác suất trúng giải, chơi "Bao" chính là bí quyết không thể bỏ qua. Thay vì chỉ chọn 6 số, bạn có thể chọn nhiều số hơn để hệ thống tự động tạo ra tất cả các kết hợp có thể:

Bao 5: Người chơi chọn 5 số, số thứ 6 sẽ được hệ thống chạy lần lượt từ 01 đến 55 (tổng cộng 50 bộ số).

Bao 7 đến Bao 15 và Bao 18: Người chơi chọn từ 7 đến 18 số, hệ thống sẽ đảo các số này thành hàng trăm, hàng ngàn bộ số khác nhau.

Mua Vietlott SMS

Trong thời đại công nghệ, việc mua Vietlott SMS qua các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone trở nên dễ dàng hơn. Người chơi tự chọn số hoặc sử dụng tính năng chọn ngẫu nhiên, nhận thông báo kết quả và tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Việc mua vé Vietlott SMS giúp không lo thất lạc vé giấy hay bỏ lỡ cơ hội nhận thưởng.