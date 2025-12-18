Sau khi mua Trí Holdings, DICERA Holdings chính thức khởi công DA Chung cư Hòa Lân Thuận Giao 1.880 tỷ

Ngày 17/12/2025, Công ty Cổ phần DICERA Holdings (mã chứng khoán DC4) tổ chức Lễ Khởi công Dự án Chung cư Hòa Lân Thuận Giao, đánh dấu bước triển khai chính thức dự án nhà ở quy mô lớn tại khu vực đô thị động lực phía Bắc TP.HCM.

Dự án nằm tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM mới, khu vực được định hướng trở thành trung tâm kết nối giao thông – kinh tế – công nghiệp trọng điểm của vùng.

DICERA đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 99,68% vốn điều lệ của Trí Holdings với tổng giá trị 428,6 tỷ đồng, qua đó khẳng định vai trò chủ thể trong cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp chủ đầu tư dự án. Theo đó, DICERA chủ động tham gia toàn diện vào công tác quản trị, tổ chức triển khai và kiểm soát chất lượng dự án ngay từ giai đoạn đầu, bảo đảm sự đồng bộ về tầm nhìn, tiêu chuẩn phát triển và định hướng dài hạn của dự án.

Theo cấu trúc triển khai, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings là chủ đầu tư dự án Chung cư Hòa Lân Thuận Giao, còn DICERA giữ vai trò đơn vị phát triển dự án kiêm tổng thầu thi công EPC.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.880,5 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất có diện tích sử dụng 6.138,6 m², chiều cao 156,6m với 40 tầng nổi, tổng 688 căn hộ.

Hiện tại, dự án đang sử dụng tên pháp lý là “Chung cư Hòa Lân Thuận Giao” theo hồ sơ đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan, chưa công bố tên thương mại chính thức. Tên thương mại sẽ được DICERA công bố ở giai đoạn phù hợp trong thời gian tới.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 03 năm, từ cuối Quý IV/2025 đến Quý I/2029.

Chung cư Hòa Lân Thuận Giao được phát triển theo định hướng đô thị xanh – sạch – bền vững, hướng đến phục vụ nhóm khách hàng là người dân địa phương, chuyên gia, lực lượng lao động trẻ đang làm việc tại khu vực phát triển công nghiệp – dịch vụ năng động của TP.HCM mới và vùng lân cận.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị DICERA cho biết: “Lễ khởi công Chung cư Hòa Lân Thuận Giao thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của DICERA tại khu vực phía Nam. Chúng tôi hướng đến việc phát triển một dự án nhà ở có chất lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao giá trị sống cho cộng đồng cư dân trong tương lai.”