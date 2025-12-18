Kido bị xử phạt và truy thu thuế hơn 3,7 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Theo đó, Kido bị xử phạt hành chính hơn 528,1 triệu đồng do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu.

Kido còn bị phạt 42,25 triệu đồng đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp đối với tờ khai giá trị gia tăng các tháng 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 10/2024 và 12/2024 (bị áp dụng tình tiết tăng nặng).

Đồng thời, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 502,3 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/12/2025, Kido có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp mà Kido phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kido còn phải giảm lỗ từ hoạt động kinh doanh chuyển kỳ sau năm 2024 số tiền hơn 5,9 tỷ đồng và giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ kê khai tháng 12/2024 gần 7,9 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Kido đã thông qua nghị quyết triển khai việc chuyển nhượng 36,33 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn tại CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) thuộc quyền sở hữu của Kido cho CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood).

Nếu thương vụ này hoàn tất, Kido sẽ rút toàn bộ vốn tại KDF. Trước đó, Kido đã bán 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood. Giao dịch này đã được thực hiện năm 2023 nhưng sau đó không được thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2024.

Đáng chú ý, việc chuyển nhượng vốn tại KDF còn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu đình đám là Merino và Celano.

Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông Kido cũng chấp thuận việc hủy bỏ Hợp đồng số 02/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng 34 nhãn hiệu (bao gồm các thương hiệu như Merino, Celano, Wel Yo...) và Hợp đồng số 01/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng 07 đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đồng thời, Kido sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu này cho KDF.

Tranh chấp quyền sở hữu các thương hiệu nói trên từng là rào cản lớn trong thương vụ này. Việc trả lại thương hiệu về cho KDF cho thấy nhiều khả năng Nutifood sẽ thâu tóm toàn bộ nhà máy sản xuất lẫn các thương hiệu “gà đẻ trứng vàng”.

Hồi tháng 07/2022, KDF thực hiện cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF từ 100% xuống còn 73,03%, tương ứng 54,16 triệu cổ phiếu.

Sau đó, Kido chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood để giảm sở hữu về mức 49% như hiện tại. Trong khi đó, Nutifood mua thêm từ nhiều cổ đông khác và nắm giữ 51% cổ phần tại KDF vào tháng 9/2024, từ đó trở thành công ty mẹ của KDF.

KDF vốn là đơn vị quản lý các thương hiệu Celano, Merino... của Kido. Tuy nhiên, phía Kido cho biết, trước khi thoái bớt vốn tại KDF, tập đoàn đã kịp chuyển các thương hiệu quan trọng gồm Celano và Merino về tay mình.

ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 1/2025 của KDC đã không thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần tại KDF; không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano; không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Merino; không đồng ý việc chuyển nhượng thương hiệu Kido.



