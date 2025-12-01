Vì sao Vietnam Airlines dùng dòng tàu bay thân rộng lớn nhất để kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành?

Ngày 15/12, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành ghi dấu mốc quan trọng khi đón chuyến tàu bay thương mại đầu tiên hạ cánh, do Vietnam Airlines khai thác bằng Boeing 787 Dreamliner – loại máy bay thân rộng có tải trọng và kích thước lớn, tương đương điều kiện của một chuyến bay thương mại thực thụ.

Việc lựa chọn Dreamliner thay cho các dòng máy bay cỡ nhỏ như trước đây đã khiến nhiều người chú ý, nhưng phản ánh rõ quan điểm triển khai: kiểm tra năng lực ở mức cao nhất ngay từ đầu.

Boeing 787 Dreamliner hiện là dòng tàu bay thân rộng lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines, sở hữu sải cánh dài, tải trọng lớn, áp lực bánh đáp cao và tích hợp nhiều công nghệ hàng không hiện đại. Máy bay có sức chứa khoảng 340 hành khách, tầm bay xa, đại diện cho nhóm tàu bay chủ lực khai thác các đường bay quốc tế trong tương lai.

Việc đưa chính dòng tàu bay “khó” này vào bay thử ngày 15/12 cho phép đánh giá toàn diện khả năng vận hành thực tế của sân bay Long Thành, từ chất lượng đường băng, đường lăn, sân đỗ, khả năng chịu lực kết cấu cho đến hệ thống đèn hiệu, dẫn đường, điều hành bay và sự phối hợp giữa các đơn vị khai thác.

Theo ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành (ACV), sân bay được thiết kế để tiếp nhận đầy đủ các loại tàu bay hiện nay. Việc lựa chọn máy bay thân rộng lớn nhất cho đợt bay thử nhằm xác nhận năng lực tiếp nhận, công suất và mức độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống theo tiêu chuẩn ICAO, trước khi sân bay dự kiến đón các chuyến bay khai thác chính thức từ ngày 19/12.

Ở góc độ hãng hàng không, ông Phạm Lê Long – Phó ban An toàn – Chất lượng Vietnam Airlines cho biết, khác với các chuyến bay hiệu chuẩn trước đây chủ yếu sử dụng Beechcraft King Air 300 cỡ nhỏ, lần thử nghiệm với Boeing 787 giúp đánh giá sát thực nhất điều kiện khai thác máy bay thân rộng, qua đó bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn ở mức cao nhất cho giai đoạn vận hành sau này.

Xét về tổng thể, Long Thành là dự án hạ tầng hàng không quy mô hàng đầu Việt Nam, với tổng mức đầu tư gần 340.000 tỷ đồng (hơn 16 tỷ USD), triển khai theo 3 giai đoạn, công suất thiết kế cuối cùng đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Vì vậy, việc “đưa Dreamliner ra thử trước” không nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh, mà thể hiện cách làm quyết liệt, kiểm tra ở mức khắt khe nhất – đúng với định vị của một sân bay trung chuyển quốc tế tầm khu vực.