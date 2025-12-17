Cổ đông Quốc Cường Gia Lai có quyết định quan trọng sau khi cựu Chủ tịch bị đề nghị truy tố

Kế hoạch thoái vốn và hợp tác kinh doanh

Theo công bố thông tin ngày 17/12/2025, CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ tán thành đạt 61,74% đại diện cho gần như toàn bộ số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia đợt này.



Nghị quyết mới được thông qua mở đường cho ban lãnh đạo công ty thực hiện hai chiến lược then chốt trong 2025:



Thứ nhất, thoái vốn tại các công ty con và công ty thành viên . Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm 2025. Mức giá chuyển nhượng được ấn định theo nguyên tắc không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ có đơn vị thẩm định giá độc lập tham gia. Đáng chú ý, đối tượng nhận chuyển nhượng được mở rộng tối đa, bao gồm cả các bên có liên quan với công ty, miễn là đảm bảo năng lực tài chính.



Thứ hai, mở cửa dự án cho đối tác. Cổ đông cũng chấp thuận cho QCG hợp tác kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản đang sở hữu với các nhà đầu tư bên ngoài, bao gồm cả bên liên quan.



Động thái này được giới quan sát đánh giá là bước đi cấp thiết để khơi thông dòng tiền, trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang chịu áp lực lớn về thanh khoản và nợ vay.



"Cái bóng" của bà Nguyễn Thị Như Loan và áp lực chuyển giao﻿

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết từng giao dịch. Đồng thời, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc – ông Nguyễn Quốc Cường thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc liên quan.

Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.



Trong số tố 22 bị can, bà Nguyễn Thị Như Loan - Cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai - bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của ông Nguyễn Quốc Cường, từng là người dẫn dắt Quốc Cường Gia Lai trong hàng thập kỷ. Tuy nhiên, biến cố lớn đã xảy ra vào nửa cuối năm 2024 khi bà Loan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan điều tra xác định bà Loan cùng một số bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng.



Vụ việc liên quan đến sai phạm tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) – một khu đất vàng có nguồn gốc nhà nước.



Bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất, trị giá 281 tỷ đồng để Cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.



Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, người cao tuổi, có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.



Ngay sau khi bà Loan vướng vòng lao lý và miễn nhiệm chức vụ, ông Nguyễn Quốc Cường đã quay trở lại nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc, chèo lái con thuyền QCG giữa tâm bão.