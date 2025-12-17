Thủ tướng ra câu hỏi, Đèo Cả "cái khó ló cái khôn" nghĩ cách đào hầm mới giúp cao tốc 20.000 tỷ đồng rút ngắn tiến độ 8 tháng

Sáng 17/12, Báo Xây dựng tổ chức toạ đàm "Sức bật từ 3.000km cao tốc". Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Toạ đàm có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. Sự kiện có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp giao thông hàng đầu, có đóng góp quan trọng vào hành trình đột phá đầu tư đường bộ cao tốc tại Việt Nam.

Tại Toạ đàm, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả khẳng định, 3.000km cao tốc hoàn thành vào năm 2025 là thành tựu rất lớn và Đèo Cả đã góp một phần vào kết quả đó.

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Huy nói: "Đèo Cả hiện tại không chỉ làm hầm mà chúng tôi đang không ngừng nâng cao năng lực trong thi công các công trình đường, cầu quy mô lớn.



Tuy vậy, cũng phải khẳng định, Đèo Cả là một trong những doanh nghiệp phát triển cốt lõi từ việc thi công hầm xuyên núi, xuất phát từ hầm Đèo Cả.



Đối với dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đây là một trong những dự án thành phần có nhiều hầm xuyên núi quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.



Trong đó có hầm số 3 có chiều dài 3,2km là hầm dài thứ 3 sau hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả, sẽ được khánh thành chính thức vào ngày 19/12 tới đây.



Còn nhớ khi làm việc với Ban QLDA 2, bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã tính toán rất kỹ về tiến độ thực hiện hầm số 3 và khẳng định không thể ngắn hơn 48 tháng.



Thế nhưng, trong lần đến thăm, kiểm tra công trường hầm số 3, Thủ tướng Chính phủ đã đặt vấn đề: đến tháng 12, tất cả các dự án trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông thông xe mà chỉ còn hầm số 3 ở giữa Quảng Ngãi và Bình Định (cũ) không thông, Đèo Cả nghĩ thế nào?



Tiếp tục chinh phục thách thức, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã cam kết với Thủ tướng sẽ hoàn thành tiến độ cùng các dự án khác để thông tuyến cao tốc Bắc - Nam vào tháng 12/2025.



Chúng tôi lập tức họp bàn, xin ý kiến các chuyên gia để đưa ra các giải pháp thực hiện.



Nếu thông thường, thi công hầm giao thông chỉ có thể thi công hai mũi từ hai đầu hầm thì để đẩy nhanh tiến độ, Đèo Cả đã đưa ra giải pháp mở rộng không gian trong hầm để tăng thiết bị, máy móc thi công.



Nếu như trước đây mỗi bước đào chỉ từ 1 - 3m thì khi thi công hầm số 3, Đèo Cả đã cải tiến phương pháp để mỗi bước đào đạt từ 4 - 6m, nhờ đó đẩy nhanh được tiến độ.



Làm hầm số 3, một thách thức khác gặp phải là khi triển khai vào mùa khô, điều kiện thi công rất thuận lợi, song cái khó là nguồn nước ngầm cấp lên núi phục vụ thi công cho thi công hầm.



Trong "cái khó ló cái khôn", đơn vị đã sáng kiến ra giải pháp "tuần hoàn nguồn nước trong thi công hầm", nguồn nước trong thi công được đưa ra ngoài đường lọc, sau đó giữ lại khoảng hơn 90% nước đó tuần hoàn ngược lại phục vụ cho việc thi công.



Giải pháp này cũng đã được Đèo Cả đăng ký sở hữu trí tuệ với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.



Bước vào giai đoạn hoàn thành, thông thường chỉ bố trí 2 bộ phận khuôn thường và hai bộ phận khuôn mở rộng.



Riêng với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã bố trí 10 bộ phận khuôn so le để thi công đồng thời, để bước vào công đoạn hoàn thiện bê tông vỏ hầm ngắn nhất có thể.



Và Đèo Cả sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên để các dự án hầm tiếp theo thực hiện được rút ngắn tiến độ. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các đối tác khác khi cùng thi công các dự án với Đèo Cả. Mục tiêu sao cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng lớn lên, trưởng thành qua các công trình.

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng, đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam khởi công đầu năm 2023 và hầm dài nhất trên tuyến. Theo hợp đồng, hầm số 3 có thời gian xây dựng là 42 tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dự án hoàn thành cuối năm 2025, rút ngắn tiến độ 8 tháng. ﻿

Chia sẻ thêm tại toạ đàm, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, ở Việt Nam, khi đưa công nghệ mới vào mất rất nhiều thời gian trong hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa ra nghiệm thu, thanh lý.



40 năm trong lĩnh vực thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, Tập đoàn Đèo Cả đã thích nghi với bối cảnh trên, tập trung nghiên cứu cải tiến công nghệ cũ trước khi đưa công nghệ mới vào nhằm rút ngắn thời gian áp dụng đại trà.



Phương pháp thi công hầm NATM của Đèo Cả là một ví dụ khi được cải tiến từ phương pháp thi công hầm cũ trước đây.



Một câu chuyện khác là công nghệ thi công bê tông mặt đường. Đèo Cả đã đi học hỏi, tham khảo mô hình ở châu Âu, Malaysia, cũng có nhiều hãng nhựa muốn hợp tác. Song, chúng tôi cũng chia sẻ thẳng với họ để thâm nhập vào thị trường Việt Nam với một sản phẩm mới, các nhà cung cấp phải có thời gian và sự kiên trì nhất định để theo đuổi.﻿