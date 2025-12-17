AEON đồng hành cùng doanh nghiệp từ hoạt động giao thương đến hội thảo

Sự kiện nằm trong chiến lược tiếp cận đa chiều của AEON nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, tiếp nối tuần lễ trưng bày sản phẩm Việt và hoạt động kết nối giao thương tại AEON Bình Tân đầu tháng 12, nhằm chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật và tìm kiếm đối tác phát triển nhãn hàng riêng của AEON.

Chương trình "AEON Việt Nam Đồng hành và phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và Đối tác kinh doanh" được AEON Việt Nam khởi xướng lần đầu vào năm 2023 tại Huế và đã ghi nhận được những phản hồi tích cực từ nhà cung cấp. Tiếp nối thành công đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại TP.HCM, trước khi mở rộng ra Hà Nội với sự kiện dự kiến tổ chức vào ngày 08/01/2026, từng bước lan tỏa mô hình đồng hành và phát triển bền vững cùng doanh nghiệp địa phương tại những nơi AEON Việt Nam hiện diện.

Hướng đến mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Kế hoạch hành động của ngành Công Thương, AEON Việt Nam không ngừng nỗ lực phối hợp với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước tham gia chuỗi cung ứng hiện đại.

Xuất phát từ những rào cản thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp địa phương, AEON Việt Nam ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại, hiểu và đáp ứng các quy định hiện hành; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc thường gặp khi tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, giúp rút ngắn thời gian chào hàng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, AEON Việt Nam kỳ vọng góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, tạo nền tảng cho kết nối tiêu thụ bền vững và đóng góp vào sự phát triển thương mại trong nước theo hướng hiện đại, bền vững.

Chương trình được thiết kế với hai hợp phần trọng tâm, nhằm hỗ trợ nhà cung cấp từng bước chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực tham gia hệ thống bán lẻ hiện đại. Ở giai đoạn một, chương trình tập trung giới thiệu các tiêu chuẩn, yêu cầu để trở thành Nhà Cung Cấp của AEON Việt Nam, đồng thời chia sẻ những thách thức chung mà doanh nghiệp thường gặp khi tiếp cận kênh bán lẻ hiện đại. Điểm nổi bật của chương trình là bên cạnh việc cung cấp bộ tiêu chuẩn của AEON, doanh nghiệp còn được chia sẻ các vướng mắc thực tế trong công tác quản lý chất lượng, giúp rút kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình kiểm soát sản phẩm. Tiếp theo đó, chương trình triển khai ba khóa đào tạo chuyên sâu về truy xuất nguồn gốc, quản lý kiểm nghiệm sản phẩm, hồ sơ tự công bố và ghi nhãn, với nội dung được cập nhật theo các quy định hiện hành mới nhất.

Chương trình "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" tại TP.HCM có sự hiện diện của Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Bà Châu Thị Lệ - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; Bà Phan Thị Hải Yến - Đại diện Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai; Bà Lưu Thuỳ Trang - Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC). Chương trình được thiết kế dành cho các doanh nghiệp chưa có nhiều cơ hội tiếp cận tiêu chuẩn của AEON nhưng có định hướng trở thành Nhà Cung Cấp của AEON Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Theo đó, chương trình ưu tiên hướng đến các doanh nghiệp có quy mô hoạt động từ trung bình trở lên, sở hữu nhà xưởng hoặc nhà máy sản xuất, đã các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật (như HACCP) hoặc tương đương. Bên cạnh năng lực sản xuất ổn định, các doanh nghiệp có kinh nghiệm cung cấp cho kênh bán lẻ hiện đại hoặc hệ thống bán lẻ lớn hoặc có định hướng phát triển bền vững, với sản phẩm thân thiện môi trường, bao bì xanh, giảm nhựa và chú trọng ESG, sẽ được ưu tiên xem xét. Dựa trên những tiêu chí này chương trình tại TP.HCM đã thu hút hơn 250 doanh nghiệp đăng ký tham dự.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc Cấp Cao Khối Chiến Lược Nguồn Nhân lực, Thương Hiệu và Nhà Cung Cấp tại AEON Việt Nam chia sẻ: " Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt các quy định Việt Nam mà các hệ thông siêu thị đang áp dụng, nâng cao năng lực chủ động quản lý chất lượng sản phẩm, cũng như tiếp cận các tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường Nhật Bản. Mục tiêu của chương trình không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh, mà còn hỗ trợ mở rộng thị trường trong nước, khai phá các cơ hội xuất khẩu quốc tế, hướng đến sự tăng trưởng dài hạn trong hoạt động kinh doanh."

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc Cấp Cao Khối Chiến Lược Nguồn Nhân lực, Thương Hiệu và Nhà Cung Cấp tại AEON Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ tại sự kiện rằng ông đánh giá cao nỗ lực của AEON Việt Nam trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương thông qua các hoạt động kết nối, đào tạo và chia sẻ tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại. Ông cho biết, việc kết nối cung - cầu không thể đạt kết quả chỉ sau một vài sự kiện đơn lẻ mà cần được triển khai liên tục, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống phân phối và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh chia sẻ về sự kiện "AEON đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh."

Nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng nhà cung cấp địa phương, chung tay thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, trước đó AEON Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Tuần lễ triển lãm sản phẩm tại AEON Bình Tân từ ngày 04/12 đến 07/12, cùng chương trình kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi TT BHTH & ST AEON vào ngày 5/12/2025. Trong cùng ngày 4/12/2025, AEON Việt Nam tham gia "Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản Khai thác tiềm năng Hàng hóa Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long" tại Đại học Cần Thơ.

Sau chương trình tại TP.HCM, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chương trình " Đồng hành và phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" tại AEON Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 08/01/2026, dự kiến thu hút khoảng 160 doanh nghiệp khu vực miền Bắc.