Ông chủ người Thái của Sabeco muốn chi thêm 6.000 tỷ tăng mạnh sở hữu tại Vinamilk

Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JC&C) vừa phát đi thông báo chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) về việc đơn vị thành viên là Platinum Victory Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 96.094.631 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã CK: VNM). Bên nhận chuyển nhượng là F&N Dairy Investments Pte Ltd, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Fraser and Neave (F&N).

Thương vụ 228 triệu USD chốt giá cao hơn thị trường

Theo các điều khoản vừa công bố, tổng giá trị của thương vụ này được ấn định ở mức 6.011 tỷ đồng. Với tỷ giá quy đổi được xác định trong hợp đồng là 26.343 VND/USD, số tiền thực chi của phía tỷ phú Thái Lan tương đương khoảng 228 triệu USD. Mức giá giao dịch bình quân đạt 62.555 đồng/cổ phiếu, nhỉnh hơn nhẹ so với thị giá 62.000 đồng/cổ phiếu của VNM đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12/2025.

Giá cổ phiếu VNM

Thương vụ này đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong cơ cấu cổ đông ngoại tại Vinamilk. Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm F&N (bao gồm F&N Dairy Investments và F&N Bev Manufacturing) sẽ tăng từ 20,39% lên mức tối đa cho phép mua không cần chào mua công khai là 24,99%. Động thái chấp nhận mua mức giá cao hơn thị trường qua phương thức thỏa thuận cho thấy quyết tâm của tập đoàn Thái Lan sau nhiều năm chật vật mua gom cổ phiếu trên sàn nhưng không đạt đủ khối lượng kỳ vọng.

Biến động nhân sự cấp cao

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ sở hữu của nhóm Jardine Cycle & Carriage sẽ giảm mạnh từ 10,62% xuống còn 6,02%. Đáng chú ý, văn bản công bố thông tin tiết lộ một thay đổi quan trọng về mặt quản trị: đại diện của Platinum Victory trong Hội đồng quản trị Vinamilk dự kiến sẽ từ nhiệm sau khi giao dịch hoàn tất. Việc thay đổi nhân sự cấp cao này sẽ cần được thông qua theo quy trình phê duyệt của doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong vòng 35 ngày tới, sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ cấu cổ đông Vinamilk sau giao dịch

"Cánh tay nối dài" của tỷ phú Thái Lan

F&N Dairy Investments thực chất là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tỷ đô của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi - người cũng đã thâu tóm Sabeco thông qua Thaibev.

Cấu trúc sở hữu này được hình thành sau thương vụ thâu tóm đình đám năm 2013, khi TCC Group của ông Charoen thông qua Thai Beverage (ThaiBev) chi hơn 11 tỷ USD để nắm quyền kiểm soát F&N.

Kể từ đó, F&N đóng vai trò là công ty con chủ lực phụ trách mảng đồ uống không cồn và sữa của ThaiBev tại khu vực Đông Nam Á. Thông qua F&N, vị tỷ phú người Thái sử dụng pháp nhân F&N Dairy Investments như một "phương tiện" (vehicle) đầu tư trực tiếp để hiện thực hóa tham vọng thống lĩnh thị trường, trong đó khoản đầu tư vào Vinamilk được xác định là trụ cột chiến lược dài hạn.