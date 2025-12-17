BSR chủ động vượt “bão” năm 2026

Quản trị biến động, tối ưu công suất

Năm 2025 là năm mà thị trường năng lượng thế giới biến động với cường độ lớn, gắn chặt với địa chính trị và sự dịch chuyển nhu cầu toàn cầu. Giá dầu thô Brent giảm, cơ cấu giá sản phẩm cũng bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các tổ hợp lọc hóa dầu trong khu vực. Đặc biệt, tỷ giá USD/VND tăng cao cũng là áp lực lớn với việc nhập khẩu dầu thô nguyên liệu của BSR. Ngoài ra, áp lực chuyển dịch năng lượng và chính sách mở rộng nhiên liệu E10 đã buộc BSR phải thay đổi linh hoạt chiến lược sản xuất kinh doanh.

Với tinh thần "chủ động - đổi mới - dám nghĩ, dám làm", BSR đã tập trung quản trị biến động, kết hợp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tái cấu trúc kinh doanh, từ đó vượt qua mọi khó khăn và về đích sớm năm 2025.

BSR đã vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 120%, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. BSR cũng tận dụng hiệu quả cửa sổ cơ hội khi giá dầu thô giảm nhưng giá sản phẩm không giảm tương ứng hoặc thậm chí có lúc giá sản phẩm đi ngược với chiều giảm của giá dầu thô, góp phần tối ưu hóa lợi nhuận. Đặc biệt, BSR đã chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bám sát các kịch bản sản xuất kinh doanh được xây dựng và cập nhật theo diễn biến giá dầu cũng như crack spread (chênh lệch giữa giá dầu thô đầu vào và giá trị tổng hợp của các sản phẩm đầu ra), qua đó chủ động điều chỉnh công suất và đẩy mạnh tiêu thụ khi thị trường thuận lợi. Một minh chứng rõ nhất là trong 6 tháng cuối năm 2025, BSR duy trì công suất nhà máy với công suất bình quân quy đổi 122% và đẩy mạnh xuất bán sản phẩm. Nhờ vậy, lợi nhuận tăng 113% so với 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh giá dầu thô giảm 7% và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Năm 2025, BSR đã vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 120%

Cùng với điều hành sản xuất linh hoạt, chủ động, danh mục sản phẩm của BSR cũng được đa dạng hóa và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như các loại hạt nhựa giá trị cao F3030, T3045, P3034, TF4035, nhiên liệu hàng không bền vững SAF, lưu huỳnh hạt, xăng E10 RON 95. Theo đó, nhóm giải pháp này đã đóng góp vào tổng doanh thu khoảng 1.920 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024. Bên cạnh đó, BSR tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế với các sản phẩm dầu DO, dầu FO, RFCC Naphtha, đóng góp doanh thu khoảng 2.050 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024.

Đối với nhóm giải pháp tài chính, BSR tối ưu hóa dòng tiền, mở rộng danh sách ngân hàng gửi ngoài 4 ngân hàng thương mại quốc doanh (Big Four) để gia tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính. BSR cũng tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, tiết giảm tối đa chi phí điều hành sản xuất kinh doanh, nhờ vậy năm 2025 tiết giảm được 828 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch.

Với các giải pháp đồng bộ được triển khai, năm 2025, BSR đã có kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng; sản lượng sản xuất đạt 7,9 triệu tấn (đạt 108% KH quản trị); doanh thu đạt 142.298 tỷ đồng (đạt 102% KH quản trị); lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng (vượt 262% KH quản trị) và nộp ngân sách nhà nước đạt 14.250 tỷ đồng (đạt 110% KH quản trị).

"Bức tranh" nhiều gam sáng

BSR đã hoàn thành "bức tranh" sản xuất kinh doanh 2025 với nhiều gam sáng chủ đạo. Thứ nhất là bứt phá giới hạn vận hành an toàn ổn định nhà máy ở công suất bình quân quy đổi là 120%. Năm 2025, cũng đánh dấu cột mốc 100 triệu tấn sản phẩm tích lũy kể từ khi nhà máy đi vào vận hành. Thứ hai, nhà máy cán mốc 54 triệu giờ công an toàn. Thứ ba, BSR đã đưa tỷ lệ năng lượng tự tiêu thụ và hao hụt của nhà máy về mức 7,2% - mức thấp nhất trong lịch sử vận hành. Thứ tư, sản xuất thành công nhiên liệu hàng không bền vững SAF, nhiên liệu hàng hải bền vững SMFO và xăng E10 RON 95, bắt đầu hành trình chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường. Thành công này không chỉ chứng minh năng lực làm chủ công nghệ mới mà còn mở ra hướng đi chiến lược cho hệ sinh thái sản phẩm giá trị cao trong tương lai, ghi danh BSR vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 - hạng mục Công nghiệp và Năng lượng. Thứ năm, năng lực cạnh tranh của BSR đang được củng cố mạnh mẽ tại khu vực khi doanh thu kinh doanh quốc tế năm 2025 đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024.

Năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt trên 7,9 triệu tấn, cao nhất từ khi Nhà máy

đi vào vận hành thương mại đến nay, khẳng định vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

BSR cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 31.005 tỷ đồng lên 50.707 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng trong đảm bảo an toàn tài chính và chủ động hơn trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động khó lường. Bên cạnh đó, BSR đã hoàn thiện Văn phòng điện tử (Digital-Office) với 19 phân hệ tích hợp, áp dụng chữ ký số và quy trình xử lý công việc trực tuyến đạt 100% phạm vi quản lý điều hành trên nền tảng số hóa.

Đồng bộ giải pháp vượt "bão" năm 2026

Để chủ động vượt "bão" 2026, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, BSR sẽ tập trung triển khai 2 nhóm giải pháp chính. Đối với nhóm giải pháp truyền thống, BSR tập trung quản trị biến động, hướng tới các mục tiêu đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định, an toàn và liên tục ở công suất cao, tối ưu hóa chi phí và cơ cấu sản phẩm; phục hồi hoạt động sản xuất của Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất nhằm gia tăng nguồn E100 làm nguyên liệu phối trộn sản phẩm xăng E5 và E10; tối ưu hóa dòng tiền để tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính; tích cực tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ ra bên ngoài và tìm kiếm phát triển kinh doanh, dịch vụ từ các công ty con.

Năm 2026, BSR tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ tại các nước Đông Nam Á

Đối với nhóm giải pháp đột phá, BSR đặt mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm gia tăng công suất nhà máy lọc dầu lên mức 123% - 125% công suất thiết kế, góp phần gia tăng từ 6.472 tỷ đồng - 8.763 tỷ đồng ở các kịch bản giá dầu khác nhau. BSR cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới và hướng tới doanh thu khoảng 57 nghìn tỷ đồng. Cùng đó, BSR tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và thương mại quốc tế nhằm gia tăng 8.197 tỷ đồng. Ngoài ra, BSR nghiên cứu triển khai phương án gia tăng sản lượng sản xuất bên ngoài nhà máy (gia công, mua bán, sáp nhập) và phát triển dịch vụ cung cấp ra bên ngoài với mục tiêu gia tăng từ 500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Với nền tảng đã được củng cố vững chắc trong năm 2025, cùng chiến lược rõ ràng, quyết tâm cao cùng với sự hỗ trợ tích cực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, BSR bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, sẵn sàng vượt qua thách thức để tiếp tục tạo ra những giá trị bền vững cho doanh nghiệp, cho ngành năng lượng và cho nền kinh tế đất nước.