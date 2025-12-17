Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17-12-2025 - 08:16 AM | Doanh nghiệp

Bộ Công an đề xuất xây dựng 01 Ví điện tử quốc gia duy nhất gắn với VNeID

Hiện nay, phần đông các ví điện tử trên thị trường chỉ sở hữu thị phần “teo tóp” dưới 5%. Thị phần người dùng ví điện tử giờ chỉ còn tập trung vào số ít cái tên lớn như MoMo, Viettel Money, Shopee Pay, ZaloPay.

Bộ Công an đang xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến doanh nghiệp.

Về ví điện tử quốc gia, Bộ Công an đánh giá thị trường ví do doanh nghiệp cung cấp phân mảnh. Nhà nước thiếu công cụ thanh toán, thúc đẩy thanh toán hai chiều (Công dân và Nhà nước) một cách chủ động, trực tiếp.

Vì vậy, Bộ đặt mục tiêu với Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt là: Xây dựng 1 Ví điện tử quốc gia duy nhất gắn với VNeID. Việc này nhằm tạo kênh chi trả an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp; làm kênh thanh toán dịch vụ công (thuế, phí, phạt), tích hợp với các tài khoản ngân hàng, các ví điện tử và các phương thức thanh toán khác để thống nhất trên VNeID.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 9/2025, có 53 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đang hoạt động trên thị trường, trong đó có 49 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. Số lượng ví điện tử đang hoạt động là gần 30,35 triệu ví (chiếm 61,26% trong tổng số gần 49,57 triệu ví điện tử đã được kích hoạt) với tổng số dư trên các ví này là khoảng 3.110 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, thời gian qua, thị trường ví điện tử đã chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng. Cụ thể, giai đoạn 2018-2023, số lượng và giá trị giao dịch thông qua ví điện tử liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số, với tốc độ hàng năm lần lượt là 80,4% và 83,5%.

Momo thể hiện tham vọng trở thành siêu ứng dụng bằng cách chủ động đa dạng hóa các đối tác liên kết và dịch vụ thông qua M&A cũng như đầu tư vào các công ty khởi nghiệp hoặc công ty khác. Mới đây, Fintech này mua lại một công ty bảo mật, bước chân sang lĩnh vực đầu tư.

Trong khi đó, ShopeePay khai thác thế mạnh thương mại điện tử của Shopee, còn VNPay tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là cổng thanh toán tại cửa hàng bán lẻ địa phương và mạng lưới đối tác trên toàn quốc.

Trí Đức

