Công ty Dệt may trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ- Ảnh minh họa

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 19/12/2025. Với tỷ lệ thực hiện 25%, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 19/1/2026.

Hiện tại, Dệt May Hòa Thọ đang có hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 90 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Trong cơ cấu cổ đông của HTG, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, mã: VGT) là công ty mẹ nắm giữ gần 60% vốn điều lệ. Như vậy, thông qua đợt chia cổ tức này, Vinatex dự kiến thu về gần 56 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh theo quý của HTG

Việc chi trả cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh tích cực. Riêng trong quý 3/2025, doanh thu thuần của HTG đạt hơn 1.518 tỷ đồng, thiết lập mức đỉnh doanh thu theo quý kể từ khi hoạt động. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt hơn 78,5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 4.105 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 264 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, sau 3/4 chặng đường của năm 2025, HTG đã hoàn thành 81% chỉ tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 3/2025, lượng tiền gửi ngân hàng của công ty ở mức 1.370 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản. Khoản mục này đóng góp một phần vào nguồn thu tài chính chung của doanh nghiệp.

Diễn biến giá cổ phiếu HTG

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTG giao dịch quanh vùng giá 46.000 - 47.000 đồng/cp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12, thị giá HTG đóng cửa ở mức 46.700 đồng/cp, giảm 0,21% so với tham chiếu.

Về kế hoạch năm 2025, HTG đặt mục tiêu doanh thu 5.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 360 tỷ đồng. Doanh nghiệp duy trì tỷ lệ cổ tức trong biên độ 25 – 50% vốn điều lệ. Việc thực hiện tạm ứng 25% đợt này giúp công ty hoàn thành mức chi trả tối thiểu đã trình Đại hội đồng cổ đông.