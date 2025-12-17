Một quyết định gây bất ngờ của kỳ lân công nghệ VNG

Ngày 16-12, VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất dưới thương hiệu GreenNode, đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng trong chiến lược “AI-first” của Tập đoàn VNG - kỳ lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.

Nói về lý do hợp nhất, ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, cho biết ở thời điểm hiện tại, ngay trong nội bộ VNG đã nhìn nhận rất rõ rằng AI (trí tuệ nhân tạo) và Cloud (điện toán đám mây) truyền thống không còn là 2 mảng tách biệt, mà cùng phục vụ cho một bài toán hạ tầng duy nhất.

Việc hợp nhất, theo VNG, sẽ giúp củng cố vị thế của GreenNode tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng tốt hơn để mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, chia sẻ tại sự kiện hợp nhất thương hiệu VNG Cloud và GreenNode

"Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ sẵn sàng để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường khu vực" - ông Kelly Wong cho biết.

Việc hợp nhất 2 thương hiệu được cho là sẽ giúp GreenNode trở thành một trong số ít nền tảng tại Việt Nam cung cấp đầy đủ cả Cloud truyền thống lẫn AI Cloud hiệu suất cao trên cùng một hệ sinh thái.

Khách hàng có thể vừa huấn luyện và tinh chỉnh mô hình vừa triển khai các ứng dụng AI trên cùng một nền tảng, thay vì phải phối hợp nhiều nhà cung cấp khác nhau.

GreenNode tạo điều kiện để doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á triển khai các ứng dụng AI với độ trễ thấp và bảo đảm tuân thủ dữ liệu nội địa.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, nói về mục tiêu sau hợp nhất VNG Cloud và GreenNode

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hạ tầng Cloud ra thị trường khu vực một cách linh hoạt, đồng thời mang đến cho các doanh nghiệp FDI và tập đoàn đa quốc gia thêm một lựa chọn AI Cloud đạt chuẩn quốc tế khi họ triển khai hoặc mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Theo ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám Đốc GreenNode, việc GreenNode chọn đi sâu vào AI Cloud không phải chạy theo xu hướng nhất thời. Đây là kết quả của gần 20 năm kinh nghiệm xây dựng năng lực vận hành hạ tầng quy mô lớn cho VNG, “Customer Zero” - khách hàng đầu tiên của chúng tôi, cho tới hàng ngàn start-up, doanh nghiệp trong nước và quốc tế sau này.