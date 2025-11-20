Chiến lược “làm nhân sự” kiểu VNG: Không chờ thâm niên, trao cơ hội cho người trẻ

Ở nhóm sinh viên, VNG cũng được xếp hạng Top 1 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn ngành công nghệ, theo khảo sát hơn 7.000 Gen Z.

Kết quả này đặt ra câu hỏi quen thuộc nhưng không dễ trả lời: điều gì khiến một doanh nghiệp công nghệ như VNG thu hút nhân sự trẻ, thế hệ đề cao trải nghiệm, sự linh hoạt và cơ hội phát triển thật sự?

Không chờ "đến lượt": Giao việc dựa trên sự sẵn sàng

Nhiều quản lý trẻ tại VNG chia sẻ điểm khác biệt rõ nhất trong văn hóa làm việc của công ty là cơ chế trao quyền: cơ hội được mở ra cho người sẵn sàng nhận trách nhiệm, không phụ thuộc thâm niên.

Ở nhiều doanh nghiệp, lộ trình thăng tiến thường gắn với số năm làm việc và cấp bậc. Nhưng tại VNG, một nhân sự trẻ nếu chứng minh được khả năng, tinh thần "dám nhận – dám làm" và ý chí học hỏi, họ có thể được giao việc vượt xa khỏi chuyên môn ban đầu.

Ngay trong các dự án lớn của Zalo, Zalopay hay GreenNode, không khó để bắt gặp những quản lý trẻ ở độ tuổi cuối 9x hoặc đầu 00. Một số người có xuất phát điểm chỉ là thực tập sinh, nhưng dần được thử sức ở các dự án nhỏ trước khi được giao dẫn dắt cả một đội nhóm. Đây chính là những điểm cộng lớn, khiến nhân sự trẻ muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trong ngành công nghệ, nơi tốc độ đổi mới quyết định kết quả kinh doanh, cách tiếp cận này giúp cho VNG nhanh chóng thích ứng với những xu hướng và công nghệ mới. Người mới có thể thử nghiệm ý tưởng, dấn thân vào các dự án khó, và chấp nhận việc đôi lúc thất bại cũng là một phần trên hành trình trưởng thành của mình.

Tinh thần "dám thử – dám sai" và cái giá của sự trưởng thành

Trong 21 năm hoạt động, VNG cũng không ít lần gặp thất bại hoặc buộc phải điều chỉnh hướng đi. Nhưng cách doanh nghiệp lý giải thất bại mới là điều cho thấy sự khác biệt.

Tại VNG, một dự án thành công hay thất bại không chỉ được đánh giá qua những chỉ số tài chính ngắn hạn. Giá trị của nó còn được tính cả bằng những năng lực, kinh nghiệm hay dữ liệu mà đội ngũ tích lũy được. Trong một lĩnh vực mà thay đổi diễn ra từng ngày, từng tháng như công nghệ, sự thận trọng quá mức có thể khiến doanh nghiệp chậm chân, thậm chí tuột mất cơ hội. Nhưng ngược lại, sự FOMO cũng có thể khiến doanh nghiệp phải trả giá đắt, như chính tâm sự của nhà sáng lập Lê Hồng Minh.

Kể từ năm 2024, VNG chọn cách tiếp cận cân bằng hơn: không quá thận trọng hay bảo thủ với những dự án và đầu tư mới, nhưng kiểm soát rủi ro ở mức hợp lý, có thể chấp nhận.

Những dự án táo bạo như GreenNode thương mại hóa thành công hạ tầng AI Cloud quy mô lớn tiên phong của Đông Nam Á trong chưa đầy 6 tháng hay việc Zalo tự xây mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt from-scratch với năng lực tương đương GPT4.0 cho thấy biên độ thử nghiệm của VNG rất rộng. Một số dự án có thể không đi đến đích, nhưng vẫn mang lại những tài sản vô hình mà doanh nghiệp coi trọng không kém gì doanh thu, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng "chịu chơi" như vậy.

Có thể thấy, "dám thử, dám sai" không hề là khẩu hiệu suông tại VNG.

Năng lực được nâng bằng hệ đào tạo "hai lớp"

Nhưng tất nhiên, các cấp quản lý của VNG sẽ không "liều giao" dự án quan trọng cho một nhân sự chỉ vì họ "dám thử". Cơ hội chỉ có ý nghĩa khi người nhận có đủ năng lực. Vì vậy, VNG đầu tư rất nhiều nguồn lực cho một hệ thống đào tạo bài bản, mang tầm nhìn dài hạn. Doanh nghiệp này coi đó là "bệ phóng" cho những người dám "đón nhận thách thức".

Ở cấp tập đoàn, VNG xây dựng khung năng lực chung và các chương trình nền tảng: kỹ năng mềm, quản lý dự án, nền tảng công nghệ. Ở cấp đơn vị kinh doanh (BU), mỗi mảng lại có chương trình đào tạo riêng phù hợp đặc thù sản phẩm và thị trường. Nhờ đó, nhân viên không bị áp chung một khuôn mẫu, mỗi người có một lộ trình phát triển phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Các chương trình lãnh đạo như Leadership Matters, A.C.E Leadership Program hay me.grow giúp những nhân sự tiềm năng được tiếp cận năng lực lãnh đạo sớm. Đây là một điểm khác biệt rõ rệt với tư duy "đợi thâm niên" trước đây.

Không gian làm việc như một "công cụ nhân sự"

VNG Campus là một không gian làm việc được người trong giới đánh giá rất cao nhờ thiết kế theo mô hình "mở", hiện đại. Khu phức hợp này hội tụ đủ các yếu tố liên quan đến sức khỏe tinh thần, thể thao, tái tạo năng lượng như phòng gym, yoga, bể bơi muối, không gian xanh, Canteen, các thương hiệu F&B có tiếng như Highland, Phúc Long, 7-11, Ông Bầu và thậm chí cả Starbucks…

Dù không phải doanh nghiệp công nghệ duy nhất đầu tư vào tiện ích, nhưng điểm đáng chú ý ở VNG là sự gắn kết giữa môi trường và cách vận hành. Nhiều nhóm sản phẩm chọn brainstorm ở khu vực mở hoặc khu chạy bộ; các hoạt động gắn kết nội bộ thông qua thể thao như giải chạy thường niên UpRace…

Rõ ràng, VNG thu hút và giữ chân được nhân sự là có lý do của họ. Một không gian làm việc nuôi dưỡng trải nghiệm, môi trường tin tưởng đủ lớn và một văn hóa khuyến khích thử thách, phát triển bản thân, triết lý nhân sự của VNG luôn xoay quanh con người. "Ở VNG, chúng tôi luôn tin vào tiềm năng và khả năng trưởng thành của mỗi người. Sẽ không có công việc hoàn hảo, cũng không có tổ chức hay con người hoàn hảo. Nhiều năm gắn bó với VNG cho tôi niềm tin rằng, khi mỗi cá nhân nhìn rõ khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu, rồi kiên trì thu hẹp khoảng cách ấy, họ không chỉ tốt lên mà còn tạo ra những chuyển biến tích cực cho tập thể. Chúng tôi chọn đồng hành cùng nhân viên trên hành trình dài đó, để qua từng năm, mỗi bước trưởng thành của mỗi người đều trở thành một phần động lực giúp VNG tiến về phía trước. Đó cũng chính là tinh thần Grow People mà VNG theo đuổi", bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, lý giải.