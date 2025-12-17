Một công ty chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 51% vào ngày mai

CTCP Phụ tùng máy số 1 (mã FT1) vừa công bố ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ lên tới 51,42%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 5.142 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ 20/1/2026.



Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi lên sàn, vượt cả mức đỉnh 45% của năm 2021. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 dự kiến chi hơn 36 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Trong đó, công ty mẹ là Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, UPCoM: VEA) hưởng lợi lớn nhất nhờ nắm giữ trực tiếp 55% vốn FT1, tương ứng thu về khoảng 20 tỷ đồng.﻿

CTCP Phụ tùng Máy số 1 (FUTU 1) tiền thân là Nhà máy Phụ tùng Ô tô số 1 thành lập vào năm 1968, chuyển đổi thành Nhà máy Phụ tùng Máy động lực và Máy nông nghiệp số 1 vào năm 1991. Đơn vị này tiếp tục đổi tên trong các năm sau đó, lần lượt thành Công ty Phụ tùng Máy số 1 (1995), Công ty TNHH MTV Phụ tùng Máy số 1 (2004) và CTCP Phụ tùng Máy số 1 (2008).



Công ty cho biết sở hữu dây chuyền sản xuất được trang bị nhiều máy móc, thiết bị với các công nghệ sản xuất khác nhau như đúc, rèn dập, nhiệt luyện, gia công cơ khí. Khách hàng bao gồm Honda, Yamaha, Atsumitec, Sumitomo Heavy Industries Vietnam, Schaeffler Vietnam, Piaggio Vietnam…

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, công ty đạt doanh thu 920,5 tỷ đồng và LNST 69,4 tỷ đồng; tăng lần lượt 1% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu FT1 giao dịch lần đầu tiên trên sàn UPCoM vào ngày 27/09/2017. Kết phiên giao dịch 16/12, cổ phiếu FT1 có giá là 52.600 đồng/cp.﻿